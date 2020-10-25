Eşsiz manzaralı Karlıtepe sonbaharda da vatandaşların uğrak yeri - Son Dakika

Eşsiz manzaralı Karlıtepe sonbaharda da vatandaşların uğrak yeri

25.10.2020 08:44
Eşsiz manzaralı Karlıtepe sonbaharda da vatandaşların uğrak yeri, System.String[]

Eşsiz manzaralı Karlıtepe sonbaharda da vatandaşların uğrak yeri Karlıtepe Mesire Alanı sonbaharda da vatandaşların tercih ettiği yerler arasında oldu İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği, gezinti, piknik, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla kısa sürede şehrin...

Eşsiz manzaralı Karlıtepe sonbaharda da vatandaşların uğrak yeri

Karlıtepe Mesire Alanı sonbaharda da vatandaşların tercih ettiği yerler arasında oldu

İSTANBUL - İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği, gezinti, piknik, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla kısa sürede şehrin gözdesi olan Karlıtepe Mesire Alanı, eşsiz manzarası ve sosyal alanlarıyla sonbaharın en güzel adresleri arasında da yerini aldı. Sonbaharın eşsiz manzarasına ait Karlıtepe havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'na hakim konumuyla Ayasofya'dan Karadeniz'e uzanan geniş bir perspektife sahip Karlıtepe Mesiresi şehrin dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği yaz aylarının ardından sonbahar manzara ve aktivitelerini sunmaya başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından yeşil doğada şehre nefes aldıran alternatif bir alan olarak kurulan Karlıtepe Mesiresi şu sıralar sonbahar renkleri ve kuş sesleri eşliğinde temiz havada yürüyüş ve spor yapmak isteyenleri ağırlıyor.

2,5 km uzunluğundaki ağaçlıklı parkurunda yürüyüş ve spor yapan ziyaretçiler ardından yağmur barınakları ve seyir teraslarında manzaraya karşı yorgunluk atıyor. İstanbulluların uğrak mekanı olan mesire yerinde hem ziyaretçiler hem de lezzet tutkunları için hazırlanan "Karlıtepe Restoran" ise kahvaltıdan akşama yemeğine zengin bir menü sunuyor.

Doğayla uyumlu ahşap bir konseptte kurulan "Karlıtepe Restoran" sıcak ortamı ve özel lezzetleriyle 09: 00-23: 00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Karlıtepe Mesiresi'nde Neler Var?

İlçedeki turizm yatırımları kapsamında 254 dönümlük büyük bir arazide kurulan mesirede 77 adet açık ve kapalı seyir terası, 2,5 km uzunluğunda yürüyüş yolu, 560 m bisiklet parkuru, 424 m2'lik doğal gezinti terası, piknik ve spor alanları ile 2 amfi tiyatro bulunuyor. Ziyaretçilerin piknik, spor ve eğlenceyi bir arada bulabildiği, mesirede restoranın yanı sıra, doğayla uyumlu büfeler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları yer alıyor. Mesireye gelen misafirler golf arabalarıyla alanda ücretsiz gezinti yapabiliyor.

Doğalgazlı Mangal Üniteleri

Ailelerin temiz bir ortamda mangal yapabilmesi için alana 6 adet büyük kameriye de bulunuyor. İçinde doğal gazlı mangal ünitelerinin yer aldığı kameriyelerde ziyaretçiler kilogram başı ücret karşılığında etlerini kendileri pişiriyor, dileyenlere görevliler hizmet veriyor.

Engelsiz Oyun Parkı

Çocuklar için modern ve eğlenceli 5 oyun parkının kurulduğu alanda engelli çocukların güvenle oynayabileceği bir de engelsiz oyun parkı yer alıyor. Karlıtepe Mesiresi'nde mini futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ise gençleri bekliyor. Alanı boydan boya geçen 1700 metre uzunluğunda araç yolunun yapıldığı mesireye ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek 645 araçlık bir otopark ile ziyaretçilerin ibadet ihtiyaçları için mescitler de yapıldı.

Karlıtepe Mesire Alanı'na pikniğe gelen Hatice Bayrak; "İlk önce temizliğinden dolayı, manzarasından dolayı ve sakinliğinden dolayı tercih edeceksiniz. Bugün arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim ve çok beğendim. Çok beğendim, çok rahat. Herkese tavsiye ederim. Beykoz Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz " dedi.

Karlıtepe Mesire Alanına ailesi ile birlikte gelen Necati Gezmiş; "Ailecek geldik buraya, ara sıra geliyoruz çok hoşumuza gitti burası, benim üçüncü gelişim. Boğaz ayaklarımızın altında adeta. Tuvaleti, oyun alanı her şeyi çok güzel" İfadelerinde bulundu.

Hafta sonunda Karlıtepe Mesire Alanını tercih eden Canan Gökçe Budur; "Biz burayı üç hafta önce keşfettik ve üç haftadır da hafta sonları buraya geliyoruz. Çocuğumuz var. İstanbul'da tenha, temiz ve oksijeni bol yerler arıyoruz. ve çok güzel burası tam aradığımız yer. Parkı da var. Manzarası harika, ormanın içinde sessiz sakin bir yer. İstanbul dışında bir yere gelmiş gibi hissediyoruz açıkçası buraya gelince" İfadelerinde bulundu.

Bisiklet, İstanbul, oyunlar, Piknik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşsiz manzaralı Karlıtepe sonbaharda da vatandaşların uğrak yeri - Son Dakika

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