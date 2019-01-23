Eşsiz Sis Manzarası Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Eşsiz sis manzarası havadan görüntülendiKONYA - Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.
Eşsiz sis manzarası havadan görüntülendi
KONYA - Konya
'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.
Konya'da sis sabah saatlerinde etkisi oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Konya - İstanbul
uçuşları karşılıklı iptal edildi. Şehrin en yüksek tepesi Akyokuş mevkisinden Konya'nın üzerine çöken sisin oluşturduğu eşsiz manzara görsel şölen sundu. Sisin etkili olduğu anlar havadan görüntülendi. Akyokuş mevkisine gelenler kartpostallık manzarayı izleyerek bu anların keyfini çıkardı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:54 Kaynak: İHA
Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor
Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu