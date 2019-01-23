Son Dakika Haberleri: Eşsiz Sis Manzarası Havadan Görüntülendi

Eşsiz Sis Manzarası Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Eşsiz sis manzarası havadan görüntülendiKONYA - Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.

Eşsiz sis manzarası havadan görüntülendi

KONYA - Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.
Konya'da sis sabah saatlerinde etkisi oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Konya - İstanbul uçuşları karşılıklı iptal edildi. Şehrin en yüksek tepesi Akyokuş mevkisinden Konya'nın üzerine çöken sisin oluşturduğu eşsiz manzara görsel şölen sundu. Sisin etkili olduğu anlar havadan görüntülendi. Akyokuş mevkisine gelenler kartpostallık manzarayı izleyerek bu anların keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

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