Esstore'dan Karakollara 'Polis Haftası' Ziyareti

Eskişehirspor
'un lisanslı ürünlerini Eskişehirliler ile buluşturan Esstore işletmecileri, 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Polis Haftası
' sebebiyle Eskişehir'in ilçe karakollarını ziyaret ederek çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.
Yapılan ziyarette karakol personelleri ile sohbet eden Esstore temsilcileri, polislere çiçek eşliğinde Esstore ürünleri dağıttılar. Düzenlenen etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaşan Esstore İşletmecisi ve Eskişehirspor 2. Başkanı Osman Taş
, özel bir haftada önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Gücünü halktan ve kanunlardan alan, devletimizin demokratik otoritesinin gücünü temsil eden, görevini her zaman fedakarca yapan, gerektiğinde canını hiçe sayarak görevini yerine getiren, vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutluyorum. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, büyük bir özveri, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren emniyet mensuplarını sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR