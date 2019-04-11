Son Dakika Haberleri: Esstore'dan Karakollara 'Polis Haftası' Ziyareti

Esstore'dan Karakollara 'Polis Haftası' Ziyareti

1 saat önce

Eskişehirspor'un lisanslı ürünlerini Eskişehirliler ile buluşturan Esstore işletmecileri, 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Polis Haftası' sebebiyle Eskişehir'in ilçe karakollarını ziyaret ederek çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

Esstore'dan Karakollara 'Polis Haftası' Ziyareti, System.String[]
Eskişehirspor'un lisanslı ürünlerini Eskişehirliler ile buluşturan Esstore işletmecileri, 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Polis Haftası' sebebiyle Eskişehir'in ilçe karakollarını ziyaret ederek çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

Yapılan ziyarette karakol personelleri ile sohbet eden Esstore temsilcileri, polislere çiçek eşliğinde Esstore ürünleri dağıttılar. Düzenlenen etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaşan Esstore İşletmecisi ve Eskişehirspor 2. Başkanı Osman Taş, özel bir haftada önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Gücünü halktan ve kanunlardan alan, devletimizin demokratik otoritesinin gücünü temsil eden, görevini her zaman fedakarca yapan, gerektiğinde canını hiçe sayarak görevini yerine getiren, vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutluyorum. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, büyük bir özveri, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren emniyet mensuplarını sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:22 Kaynak: İHA
Eskişehir, Eskişehirspor, Polis Haftası, Polis, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:20:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esstore'dan Karakollara 'Polis Haftası' Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]