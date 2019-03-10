Son Dakika Haberleri: Essum Aslan Esnafı Ziyaret Etti

Essum Aslan Esnafı Ziyaret Etti

54 dakika önce

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü merkezinde esnafı ziyaret etti.

Essum Aslan Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü merkezinde esnafı ziyaret etti.

Karaköprü halkı ve esnafının verdiği destek ve gösterdiği ilgilinin zirve yaptığını söyleyen Essum Aslan, "Halkımızın bize gösterdiği bu ilgi ve verdiği destek ile gücümüze güç katarak çalışmalarımızı yürütüyor. Esnafımız ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılarından direk etkilenen kesimdir. Bu yüzden esnafımızın bu seçimde net bir şekilde tavır göstereceğini şimdiden görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonomik sıkıntıların nedeni israf

Esnafa projelerini anlatan Essum Aslan, "Yaşanan ekonomik sıkıntılar israf edilen kaynaklardan dolayı meydana geldi. Devletin kaynakları düzenli bir şekilde herkese eşit olarak hizmete dökülmediğinde ortaya ciddi problemler çıkar. Biz ülke olarak şu anda tam da bunu yaşıyoruz. Biz belediye başkanlığına seçildiğimiz zaman yerinde ve zamanında eşit hizmetler ile halkımızın emrinde olacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Saadet Partisi, Karaköprü, Politika
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