Estadio Azteca'nın 53. Yıldönümü
38 dakika önce
Club América'nın Estadio Azteca 53. yılını kutluyor. Stadyum, 87.000'in üzerinde kapasiteye sahip Meksika'nın en büyüğü olarak duruyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06
Club América'nın Estadio Azteca
53. yılını kutluyor. Stadyum, 87.000'in üzerinde kapasiteye sahip Meksika
'nın en büyüğü olarak duruyor.
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