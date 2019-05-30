Son Dakika Haberleri: Estadio Azteca'nın 53. Yıldönümü
Son Dakika Spor Haber

Estadio Azteca'nın 53. Yıldönümü

38 dakika önce

Club América'nın Estadio Azteca 53. yılını kutluyor. Stadyum, 87.000'in üzerinde kapasiteye sahip Meksika'nın en büyüğü olarak duruyor.

Club América'nın Estadio Azteca 53. yılını kutluyor. Stadyum, 87.000'in üzerinde kapasiteye sahip Meksika'nın en büyüğü olarak duruyor.
Estadio Azteca'nın 53. Yıldönümü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 
Meksika, Estadio Azteca, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meksika'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 23 ölü, 30 yaralı Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi! Inter'de Spalletti dönemi bitti Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:44:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Estadio Azteca'nın 53. Yıldönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]