Son Dakika Haberleri: Estaş'ta Temel Atma Töreni

Estaş'ta Temel Atma Töreni

29 dakika önce

Sivas'ta faaliyet gösteren Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) yeni tesisleri için temel atma töreni düzenledi.

Estaş'ta Temel Atma Töreni, System.String[]
Sivas'ta faaliyet gösteren Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) yeni tesisleri için temel atma töreni düzenledi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi ESTAŞ yerleşkesinde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, devletin üreticiler için sağladığı destekleri en üst seviyede kullanarak "Güçlü Devlet, Güçlü Sanayi" sloganıyla 2023 hedeflerine koşan ESTAŞ'ı tebrik ettiğini belirtti.

Ülkeye ekonomik saldırıların olduğu dönemde, karanlık güçlere verilecek en anlamlı cevabın yatırımların kararlı bir şekilde devam etmesi olduğunu vurgulayan Ayhan, "İlimizde bu tür yatırımların artarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Organize sanayi bölgemizde 8 bin kişinin üzerinde çalışanımız var. Bu istihdam rakamlarının da sürekli arttığını gözlemlemekteyiz. Çalışacak her kişiye umut vadeden, ocakların tütmesini sağlayan ve ekonomimize katkı sağlayan ESTAŞ yönetimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerleşke içinde temeli atılan 3 üniteyle toplamda 6 bin 200 metrekare daha imalat alanı oluşturacak olan ESTAŞ, üç vardiya düzeninde 350 kişiye istihdam sağlamış olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:55 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, Güncel
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