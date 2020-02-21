Estetik ameliyat için Türkiye'yi tercih etti - Son Dakika

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde restoran işleten Milena Mildenberger (63), uyluk germe, karın germe, liposuction ile el ve yüzüne yağ enjeksiyonu operasyonları için Denizli'ye geldi. 4 operasyonu aynı anda olan Mildenberger, Türk estetik doktorlarının çok başarılı, operasyon fiyatlarının da çok uygun olduğunu söyledi.?

Frankfurt kentinde, 40 yıldır restoran işleten Alman vatandaşı Milena Mildenberger, vücudundaki sarkmaları engellemek için Almanya'daki hastanelerde yaptırdığı estetik operasyonlarına yaklaşık 100 bin euro harcadı. Daha önce yüz ile çene estetiği olan ve göğüslerini küçülttüren Mildenberger, Türk estetik cerrahlarının başarılarını duyunca, bu kez estetik ameliyatı için Türkiye'yi tercih etti. Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Onur Saka ile görüşen Mildenberger, 10 gün önce Almanya'dan Denizli'ye geldi. Özel Sağlık Hastanesi'nde estetik ameliyatına alınan Mildenberger'e, aynı anda, karın ve uyluk germe, bacak ve diz içine bölgesel yağ aldırma (liposuction) ve yüz bölgesi ile ellerine yağ enjeksiyonu ile yüz gençleştirme yapıldı. Bir kez ameliyat masasına yatıp, 4 estetik operasyonu geçirip, 25 bin TL ödeyen Mildenberger, sağlığına kavuştuktan sonra hastaneden taburcu edildi.

'TÜRK ESTETİK DOKTORLARI MÜKEMMEL'

Almanya'dan Denizli'ye sadece estetik olmak için geldiğini belirten Milena Mildenberger, "Daha önce Almanya'da estetik ameliyatlar yaptırdım ama memnun kalmadım. Burada hastane ve doktorlar çok iyi, Almanya'da çevrem çok geniş onları da Denizli'ye yönlendireceğim. Ameliyatta herhangi bir komplikasyon gelişmedi, gayet iyiydi. Buraya güzelleşmek için geldim. Yaşlılığın verdiği nedenlerden dolayı estetik yaptırdım. Almanya'da çene, yüz ve göğüs estetiği yaptırdım ve yaklaşık 100 bin euro harcadım. Türk estetik doktorları çok başarılı ve fiyatlar daha uygun. Benim için paranın bir önemi yok. Önemli olan güzel görünmem. Bir yıl sonra tekrar geleceğim" dedi.

'TÜRKİYE'DE ESTETİK CERRAHİSİ ÇOK İLERİDE'

Ameliyatı yapan Özel Sağlık Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Onur Saka ise, Türkiye'de estetik cerrahinin çok ileride olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde estetik cerrahiye yönelik sağlık turizmi çok iyi durumda. Ancak Denizli için aynısını söylemek zor. Çünkü direk uçuşlar yapılamıyor. Almanya'daki gurbetçi vatandaşlarımız da hizmet veriyoruz. Ancak nadiren de olsa Alman vatandaşları da geliyor. Alman vatandaşı hastamız benim daha önce yaptığım bir ameliyatı gurbetçi vatandaştan duymuş, benimle iletişime geçti. Hastanemize gelince kendisine karın germe, uyruk germe, bacak ve diz iç yanlarına bölgesel yağ aldırma yaptık. Buradan aldığımız yağla, yüz bölgesine yağ enjeksiyonuyla yüz gençleştirme de yaptık. Almanya'da daha önce yapılmış olan göz kapağı estetiğini tekrar yaptık. Hasta gayet memnun. Bu kadar uygun fiyatları Almanya'da almak mümkün değil" diye konuştu.