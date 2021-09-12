Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı

Survivor 2021 ile adını Türkiye'ye duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak burun estetiği yaptırmaya karar veren Kalaycıoğlu, bir süredir bandajlı fotoğraflar yayınlamaktaydı.

SON HALİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Bandajları tamamen atmış haliyle fotoğraf yayınlamaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, estetik sonrası halini de takipçileriyle paylaşarak "Şişlik iniyor sanki" notunu düştü.

ŞARKISININ KLİBİ İÇİN ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kalaycıoğlu'nun, "Berkay'ın şirketinden çıkacak şarkısının klibi için estetik yaptırdığı" iddiaları gündeme gelmişti. Berkay ise bu iddialara "Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı, onu düzelttirdi. Ben öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim. Şarkının çıkışına az kaldı" diyerek yanıt vermişti.