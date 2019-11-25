Son Dakika Haberleri: Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü
Son Dakika Spor Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü - Son Dakika Spor

Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü

6 saat önce

- Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndüİSTANBUL - AGG Savkar Fadalya Estetik Cimnastik Takımı, Macaristan'da düzenlenen Spark Cup ve Akdeniz Kupası yarışmalarından madalya ile döndü.

- Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü

İSTANBUL - AGG Savkar Fadalya Estetik Cimnastik Takımı, Macaristan'da düzenlenen Spark Cup ve Akdeniz Kupası yarışmalarından madalya ile döndü.

Estetik cimnastikte tarihi bir başarıya sahip olan AGG Savkar Fadalya, Macaristan Budapeşte'de Dünya Kupası öncesi düzenlenen Akdeniz Kupası 2019 ve Spark Cup 2019 adlı iki farklı yarışmadan madalya ile döndü. AGG Savkar Fadalya Takımı, Akdeniz Kupası 2019'da 8-10 yaş kategorisinde birinci, 10 ülkeden 14 takımın mücadele ettiği Spark Cup 2019'da 8-10 yaş kategorisi yarışmasında 2. oldu. Bu başarıya imza atan takım kadrosunda Şevval Öz, Pınar Demirtaş, Tuana Tsuchiya Yenerer, İdil Erdoğan, Gülşah Tetik, Aylis Lara Keçeci, Karya Erdemli, Deniz Özum Özgeldi ve Viktoria Caradija yer aldı.

Estetik Cimnastik branşında, Türkiye başarılarını sürdürürken, haziran 2020'de, tarihte ilk kez Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu resmi yarışması olan Akdeniz Kupası 2020'ye Türkiye'nin ev sahipliği yapması planlanıyor.

Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü

Macaristan, Akdeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji duyurdu! İstanbul'da haftalardır beklenen sağanak geliyor
Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdiler! Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]