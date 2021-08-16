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Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor - Son Dakika

Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor

16.08.2021 10:41
Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor, System.String[]

Eksik veya sorunlu dişlerin yerine yerleştirilen, gerçek diş görünümüne sahip implant dişler, en çok talep gören tedavi yöntemleri arasında yer alıyor.

Eksik veya sorunlu dişlerin yerine yerleştirilen, gerçek diş görünümüne sahip implant dişler, en çok talep gören tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Dr. Utku Can Usanmaz, "Dişlerin doğal görünmesine olanak tanıyan bu yöntem, diğer tedavilere göre daha kullanışlı ve estetik" dedi.

Uygulamanın talep görmesinin altında estetik kaygıların yattığına dikkat çeken Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Dt. Utku Can Usanmaz, "Dişlerin doğal görünmesine olanak tanıyan bu yöntem diğer tedavilere göre daha kullanışlı ve estetik. İmplant uygulamasının yapılabilmesi için ilk koşul ise çene kemiğinin olgunlaşmış olması. Çene yapısının belirlenen olgunluk aşamasına ulaşması kadınlarda 17, erkeklerde 18 yaşına kadar sürebiliyor" diye konuştu.

KEMİK ERİMESİ BAŞLICA SEBEPLER ARASINDA

İmplant tedavisine ihtiyaç duyulan durumlara değinen Dt. Utku Can Usanmaz, "Sebepler arasında ilk sırada kemik erimesi geliyor. Aynı zamanda implantın uygulanması için yuva açılan bölgedeki kemik yapısının da dayanıklı olması gerekiyor. Bu koşulu yerine getirmek için, kemik erimesi başlayan bölgeye çeşitli yollarla destek veriliyor. Böylece implantın yuvaya tutunması kolaylaştırılıyor. Özellikle dişsiz alt ve üst çenelerde kemik erimesi nedeniyle hareketlenme başlamış ve tutuculuğu azalan protezler için implant destekli protez, büyük azı dişlerin kaybı sonrası arka bölgesi dişsiz sonlanan ağızlar ve takıp çıkarılan protezleri kullanmak istemeyen hastalar için sabit köprü yapılabiliyor. İmplantın kemikle kaynaşması alt ve üst çenede 3 ay sürüyor. Ancak bazı durumlarda doğru tanı ve tedavi yöntemiyle implant yerleştirildikten hemen sonra da protez yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİZMİNDE İMPLANTIN PAYI BÜYÜK

Dt. Utku Can Usanmaz, implant tedavisinin Türk sağlık turizminde de önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekerek, "İmplant tedavisi için yurt dışından birçok hasta Türkiye'ye geliyor. Avrupa ülkelerinden, özellikle de Almanya'dan yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Öyle ki 2013'ten bu yana Dentisland Diş Poliklinikleri adı altında hizmet veren bir sağlık kurumu olarak bu yıl itibarıyla üçüncü şubemiz olan Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ni Avcılar'da faaliyete geçirdik. Bu süreç boyunca yüzlerce hastayı gözlemleme fırsatı yakaladık. Yabancı vakalara tedavi tercihleri açısından baktığımızda, ilk sırada implantın geldiğini söyleyebiliriz. İmplantı lamina, gülüş tasarımı, beyazlatma, estetik diş dolgusu, ortodonti ve diş protezlerinin takip ettiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜLÜŞ TASARIMINDAKİ YÜKSELİŞ DE DİKKAT ÇEKİYOR

İmplantı takip eden diğer popüler uygulamalarda estetik diş hekimliği yöntemlerinin ön planda olduğuna da değinen Dt. Utku Can Usanmaz, "Bilhassa gülüş tasarımı, son dönemlerde sağlıklı dişlere sahip olan ancak estetik açıdan sorun yaşayan kişiler tarafından büyük ilgi görüyor. Porselen lamineler, kristal veya zirkonyum destekli kaplamalar, diş beyazlatmayla beraber desteklenen bonding sistemleri veya hepsinin kombinasyonuyla yapılan bu uygulama, hastaların estetik, simetrik ve beyaz dişlere sahip olarak özgüvenini artırmasına olanak tanıyor. Hollywood smile olarak da adlandırılan gülüş tasarımında temel hedef ise doğru bir ağız kapanışı ve yarım ay veya ay şeklinde gülümseme hattıyla daha enerjik ve genç bir görünüm elde etmek" diye konuştu.


Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor
Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor

Utku Can, Estetik, İmplant, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor - Son Dakika


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