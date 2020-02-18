Estetik kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor - Son Dakika
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Estetik kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor

7 saat önce

Mersin'de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı estetik kursları ile kadınlara farklı bir istihdam kapısı sunulmaya başlandı.

Estetik kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor, System.String[]

Mersin'de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı estetik kursları ile kadınlara farklı bir istihdam kapısı sunulmaya başlandı.


Özge Karapınar Güzellik Akademi adı altında faaliyetlerini sürdürecek olan kurslar ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'İş yeri açma ve ustalık' belgesi verileceğini söyleyen Özge Karapınar Güzellik Akademi kurucusu Özge Karapınar, "Dünya standartlarında verdiğimiz eğitimi tamamlayan kadınlarımız kendi iş yerlerini açabilecekler. Biz verdiğimiz eğitimlerde sadece birer belge vermekten ziyade, yeni nesil güzellik akademisi, en son teknoloji kullanılarak ileri seviye eğitimlerimizi genç, dinamik, uzman ve eğitici kadromuzla öğrenme garantili kurslar düzenleyeceğiz. Buradan mezun olan kişiler isterlerse kendi markalarını oluşturabilir, isterlerse Özge Estetik'in franchisingini alarak bizim bilgi ve tecrübelerimizden faydalanabilirler" dedi.


Güzellik ve estetik alanındaki tecrübelerini paylaşmak adına çıktıkları bu yolda, sivil toplum kuruluşları ile iç içe çalışarak sosyal sorumluluk projelerine de imza atacaklarını kaydeden Karapınar, "İlk etapta Mersin'de dezavantajlı gruplar ile temasa geçip 15 kadınımızı iş sahibi yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda STK'lar ile yürüttüğümüz görüşmeler devam etmekte. Kadının iş hayatındaki yerinin artmasını, kendi ayaklarının üzerinde duran bireyler yetiştirerek ev hanımlığından iş kadınlığına giden yolda onların en önemli destekçisi olmak istiyoruz. Yanı sıra düşük sermaye ile iş kurmak isteyen kadınlarımıza da kapımız sonuna kadar açık. Gelecek kaygısı olmayan, iş stresi yaşamaktansa kendi işinin patronu ve sevdiği işi huzurla yapan bireyler yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Çıktığımız bu yolda en büyük gücü kadınlarımızın güçlü duruşundan alıyoruz. Ayrıca kurslarımıza şehir dışından gelen öğrencilerimize konaklama imkanı da sunacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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