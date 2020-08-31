Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu - Son Dakika

Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu

Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi olduANKARA'da, pandemi şartları nedeniyle spor salonlarına gidemeyen sporcular, kas egzersizleri için estetik merkezlerini mesken tuttu.

Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu, System.String[]

Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu

ANKARA'da, pandemi şartları nedeniyle spor salonlarına gidemeyen sporcular, kas egzersizleri için estetik merkezlerini mesken tuttu. Estetik merkezinde elektromanyetik sistemle çalışan bir cihaza bağlanan sporcular, 30 dakikada yaklaşık 20 bin kas hareketi yapıyor.Pandemi sürecinde spor salonlarına ara veren sporcular, bu dönemde kas kütlelerini korumak için farklı yol arayışına girdi. Estetik merkezlerinde yer alan bir cihaz, sporcuların kas egzersizleri için ilgi odağı oldu. Elektromanyetik sistemle çalışan cihaza bağlanan sporcular, cihazın verdiği hareketle kas artışını sağlıyor, kas kaybını önlüyor veya kilo veriyor.'SPOR YAPIYORMUŞ GİBİ KAS ARTIŞI SAĞLANIYORUzman Estetisyen Filiz Karslıoğlu, pandemi sürecinde evde kalıp spor yapamayan sporcuların, kas kütlelerini korumak için kendilerine başvurduğunu söyledi. Karslıoğlu, cihazın kas kütlesini artırarak sağlıklı kilo verme ve kas artışı sağladığını kaydetti. Aktif spor yapan kişilerin pandemi sürecinde spora ara vermek zorunda kaldığını hatırlatan Karslıoğlu, "Sporcular cihaz sayesinde var olan kas kütlelerini korudukları gibi kas artışını da sağlıyorlar. Çok aktif spor yapan sporcular, haftada bir gelip sporunu yapıyormuş gibi kas artışını burada elde edip var olan kasını da korumaya devam ediyor. Bölgesel incelme isteyen sporcular ise haftada iki ya da üç defa gelip hem var olan yağı yakıp, kas kütlesini de artırarak, incelmeyi gözlemlemeye başlıyor" dedi. 'PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIKLI SPOR YAPIYORUM'

2 senedir düzenli şekilde egzersiz yaptığını kaydeden Yeliz Erdağı, pandemiden dolayı ara verdiği spora cihaz sayesinde tekrardan başladığını söyledi. Erdağı, "Pandemi sürecinde spor yapmaya devam edemedim, ara verdim. Bu süreçte sağlıklı bir işlem arayışına girdim ve bu cihazı keşfettim. Hem sağlıklı bir ortamda yapılıyor, aynı zamanda aktif sporumu da devam ettirebiliyorum. Haftada bir düzenli olarak geliyorum ve kas kütlemi korumayı başardım" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 01:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi         
18:46
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti         
18:31
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur         
17:39
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin         
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor         
16:42
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi         
15:52
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor         
15:04
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu         
13:47
Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı         
13:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki Adıyla dikkat çeken Çıplak köyün sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki         
11:27
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş 76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş         
11:11
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi         
07:48
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok         
07:48
Özel okullarda KDV oranı yüzde 1'e indirildi Özel okullarda KDV oranı yüzde 1'e indirildi         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 03:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei