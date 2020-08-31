Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu - Son Dakika

Estetik merkezleri, pandemide sporcuların yeni adresi oldu

ANKARA'da, pandemi şartları nedeniyle spor salonlarına gidemeyen sporcular, kas egzersizleri için estetik merkezlerini mesken tuttu. Estetik merkezinde elektromanyetik sistemle çalışan bir cihaza bağlanan sporcular, 30 dakikada yaklaşık 20 bin kas hareketi yapıyor.Pandemi sürecinde spor salonlarına ara veren sporcular, bu dönemde kas kütlelerini korumak için farklı yol arayışına girdi. Estetik merkezlerinde yer alan bir cihaz, sporcuların kas egzersizleri için ilgi odağı oldu. Elektromanyetik sistemle çalışan cihaza bağlanan sporcular, cihazın verdiği hareketle kas artışını sağlıyor, kas kaybını önlüyor veya kilo veriyor.'SPOR YAPIYORMUŞ GİBİ KAS ARTIŞI SAĞLANIYORUzman Estetisyen Filiz Karslıoğlu, pandemi sürecinde evde kalıp spor yapamayan sporcuların, kas kütlelerini korumak için kendilerine başvurduğunu söyledi. Karslıoğlu, cihazın kas kütlesini artırarak sağlıklı kilo verme ve kas artışı sağladığını kaydetti. Aktif spor yapan kişilerin pandemi sürecinde spora ara vermek zorunda kaldığını hatırlatan Karslıoğlu, "Sporcular cihaz sayesinde var olan kas kütlelerini korudukları gibi kas artışını da sağlıyorlar. Çok aktif spor yapan sporcular, haftada bir gelip sporunu yapıyormuş gibi kas artışını burada elde edip var olan kasını da korumaya devam ediyor. Bölgesel incelme isteyen sporcular ise haftada iki ya da üç defa gelip hem var olan yağı yakıp, kas kütlesini de artırarak, incelmeyi gözlemlemeye başlıyor" dedi. 'PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIKLI SPOR YAPIYORUM'

2 senedir düzenli şekilde egzersiz yaptığını kaydeden Yeliz Erdağı, pandemiden dolayı ara verdiği spora cihaz sayesinde tekrardan başladığını söyledi. Erdağı, "Pandemi sürecinde spor yapmaya devam edemedim, ara verdim. Bu süreçte sağlıklı bir işlem arayışına girdim ve bu cihazı keşfettim. Hem sağlıklı bir ortamda yapılıyor, aynı zamanda aktif sporumu da devam ettirebiliyorum. Haftada bir düzenli olarak geliyorum ve kas kütlemi korumayı başardım" diye konuştu.