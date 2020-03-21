Estetik merkezlerini geçici bir süre kapattı - Son Dakika
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Estetik merkezlerini geçici bir süre kapattı

11 dakika önce

Türkiye'yi ve Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınınının etkisini azaltmak için mazağazalarını kapatma kararı alıyor.

Estetik merkezlerini geçici bir süre kapattı, System.String[]

Türkiye'yi ve Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınınının etkisini azaltmak için mazağazalarını kapatma kararı alıyor. Mağazalarını kapatan son sektör de estetik merkezleri oldu.

Koranavirüs, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Bu kapsamda henüz sokağa çıkma yasağı olmasa da tekstilden teknolojiye birçok sektör mağazalarını kapatma kararı alıyor. Estesante Clinic de aldığı kararla tüm şubelerini kapattığını açıkladı.

Danışanlarının ve çalışanlarının sağlıklarını riske atmamak için bu adımı attıklarını belirten Estesante Clinic'in sahibi Şebnem Demir, "Bu tatsız ve talihsiz günleri el birliğiyle ve duyarlılıkla en kısa zamanda atlatmayı umuyoruz. Bu sürede lütfen evde kal Türkiye." dedi.

"Kurallara uyalım"

14 gün kuralına uyulması gerektiğine dikkat çeken Demir, "Yayılmayı önlemek bizim elimizde. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım, ailelerimizi bilinçlendirelim. Hastalık bize bulaşmayacak şekilde davranmayalım, hastalık zaten bizde varmış gibi, başkalarına bulaştırmayacak şekilde davranalım. İnanın hayat kurtarmak hiçbir zaman hiçbirimiz için bu kadar kolay olmamıştı." çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:21 Kaynak: İHA

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