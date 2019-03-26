Son Dakika Haberleri: Estetik Müdahale Nereye Kadar Yani Dr. Hüseyin Tırman'a Konuk Oldum

Estetik Müdahale Nereye Kadar Yani Dr. Hüseyin Tırman'a Konuk Oldum

34 dakika önce

Doktor deyip geçmemeli. Doktorların da insan ruhunu anlayanı lazım. Hüseyin Tırman'ı Yıllardır tanırım. Bu kez dedikodu yapmak için Nişantaşı'ndaki poliklinikteydim. Hem dedikodu yaptık hem medikal estetikte yeniliklerden konuştuk. Youtube sayfası.

Doktor deyip geçmemeli. Doktorların da insan ruhunu anlayanı lazım. Hüseyin Tırman'ı Yıllardır tanırım. Bu kez dedikodu yapmak için Nişantaşı'ndaki poliklinikteydim. Hem dedikodu yaptık hem medikal estetikte yeniliklerden konuştuk. Youtube sayfası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:23 Kaynak: Youtube

Youtube, Nişantaşı, Genel
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