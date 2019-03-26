Estetik Müdahale Nereye Kadar Yani Dr. Hüseyin Tırman'a Konuk Oldum
34 dakika önce
Doktor deyip geçmemeli. Doktorların da insan ruhunu anlayanı lazım. Hüseyin Tırman'ı Yıllardır tanırım. Bu kez dedikodu yapmak için Nişantaşı'ndaki poliklinikteydim. Hem dedikodu yaptık hem medikal estetikte yeniliklerden konuştuk. Youtube sayfası.
Doktor deyip geçmemeli. Doktorların da insan ruhunu anlayanı lazım. Hüseyin Tırman'ı Yıllardır tanırım. Bu kez dedikodu yapmak için Nişantaşı
'ndaki poliklinikteydim. Hem dedikodu yaptık hem medikal estetikte yeniliklerden konuştuk. Youtube
sayfası
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:23 Kaynak: Youtube
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