Estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

İrlanda'dan bir dizi estetik operasyon yaptırmak için Türkiye'ye gelen 40 yaşındaki 3 çocuk babası Kemal Güneş, saç ekimi, burun estetiği ve yağ aldırmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir merkeze gitti. Önce saç ekimi yaptırdığı ardından ikinci operasyonda yağ aldırmak ve burnunu yaptırmak istediği belirtilen Güneş bu operasyon sırasında iddiaya göre fenalaşarak hayatını kaybetti.

ÖLDÜKTEN SONRA BAŞKA HASTANEYE SEVK ETMİŞLER

Merkez çalışanlarının ise ambulansla Güneş'i Şişli'de özel hastaneye gönderdiği belirtildi. Kemal Güneş'in hastaneye ölü olarak gelmesi üzerine polis ekiplerinin Zincirlikuyu'daki merkeze baskın yaptığı ve merkezdeki kişilerin ifadesinin alındığı öğrenildi. İddiaya göre merkezdekiler anestezi doktorunun sorumlu olduğunu belirtirken, doktor ise o gün hastanede bile olmadığını belirtti.

"EŞİMİ RESMEN KESİP ÖLDÜRDÜLER"

Ölen Kemal Güneş'in eşi Fidan Güneş kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini ve olayın peşini bırakmayacağını söyleyerek, "İrlanda'dan İstanbul'a ameliyat için gelmişti. Cumartesi karın yağlarını aldırırken vefat etmiş ama ne şekil etmiş nasıl bir ihmal var bilmiyorum. Bir açıklama görmedik, eşimi resmen orada kesip öldürdüler. Lütfen ne olur bana yardım edin. Eşimin yeğeni hastane kapısında beklerken ona haber vermeden eşimi başka hastaneye sevk etmeye çalışıyorlar. Elimize sadece cesedini verdiler, ben bunun peşimi bırakmak istemiyorum. 6 saat dışarıda bekleyen yeğenine hiçbir şekilde haber verilmiyor. Oradan resmen başka hastaneye kaçırıyorlar. Eşim ameliyattan vazgeçmiş ama eşimi ikna etmişler hatta ben de telefonda yalvarmıştım 'tamam' demişti. Sonra onu kandırmışlar nasıl olduysa ameliyata girmiş. Yeğenine 'ameliyat güzel devam ediyor' diye söylüyorlar. Hekim ameliyata girmiyor, son dakika vazgeçiyor" dedi.

"6 BİN 500 EURO ALMIŞLAR KARDEŞİMDEN"

Güneş'in ağabeyi Özcan Güneş yaşanan olayla ilgili, "6 bin 500 euro para alınmış kendisinden bana göre para için yapılan bir operasyondur. Resmen merdiven altı hastanesi olarak düşünüyoruz, bizim canımız gitti. Klinik diye adlandırılan böyle bir statü altında sahte ameliyatlar yapılıyorsa para için ülkemize yakışmıyor. Çok acı bir şey, bu hatalara düşmesinler. Bana göre bu bir cinayettir" şeklinde konuştu.