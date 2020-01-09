Estetik operasyon yaptıran kadının zarar gören dudağına doku nakledilecek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Estetik operasyon yaptıran kadının zarar gören dudağına doku nakledilecek - Son Dakika

Estetik operasyon yaptıran kadının zarar gören dudağına doku nakledilecek

6 saat önce

Antalya'da, bir kadının estetik operasyon sonrası zarar gören dudağına kendi dokularından nakil yapılacak.

Antalya'da, bir kadının estetik operasyon sonrası zarar gören dudağına kendi dokularından nakil yapılacak.

Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağının zarar gördüğü öne sürülen 42 yaşındaki Songül Uzunoğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlandı.

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastanın dudağının büyük kısmını kaybettiğini, dokuların kendini bulmasını ve enfeksiyonun gerilemesini beklediklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte kadının dokularıyla yeni bir dudak oluşturmak için çaba sarf edeceklerini belirten Özkan, "Hastanın tedavilerine başlıyoruz. Dudağını yapmak için hastanın kendi vücudunu, özellikle dudak etrafındaki dokuları kullanacağız. Dokularıyla ilgili bir sıkıntısı yok ama maalesef orijinal dudağı gibi olmayacak. O yüzden bu tür işlemleri yaptırırken çok düşünmek gerekiyor. Daha güzel bir şey elde etmek adına, elinizdekinden de olabiliyorsunuz." diye konuştu.

Tedavinin birkaç ay süreceğini dile getiren Özkan, estetik işlemlerini plastik cerrah ve dermatologların yapması gerektiğini, sadece sertifikayla bu işin yapılmasının uygun olmadığını vurguladı.

Estetik yaptırırken dokuları zarar görenlerin kendilerine başvurduğuna dikkat çeken Özkan, "Komplikasyonları da biz yönettiğimiz için bu tür operasyonları, eğitim alanlar yapmalı. Maalesef, dokular zarar gördüğü için bunlarla uğraşmak çok da kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu.

Estetik operasyon yaptıran kadının zarar gören dudağına doku nakledilecek

Antalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:31 Kaynak: AA
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