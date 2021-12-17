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Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadıklarını anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu - Son Dakika

Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadıklarını anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu

17.12.2021 21:39

İngiltere'de yaşayan Selda Gümüş, 6 yıl önce geldiği İzmir'de geçirdiği obezite ameliyatı sonrası, estetik operasyon için de 3 kez bıçak altına yattı. Gümüş, germe operasyonlarında vücudunda deformasyon yarattığını öne sürerek operasyonları yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Gümüş, "Vücuduma korku filmi sahnesi için makyaj yapılmış gibi hissediyorum. Bu süreci yaşadığım için uykularım kaçıyor. Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyor ya da beni parçalayıp doğruyor" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ve tercümanlık yapan Selda Gümüş, 2015'te olduğu obezite ameliyatı sonrası vücudunda oluşan sarkma nedeniyle gerdirme operasyonu olmaya karar verdi. Araştırmaları sonrasında İzmir'de Prof. Dr. E.C. ile anlaşan Gümüş için vücudunda sarkma oluşan bölgeler için bir ameliyat programı belirlendi. İlk operasyonunu 8 Mayıs 2018'de geçiren Gümüş, 29 Temmuz 2019 tarihinde ikinci, geçen yıl 4 Ağustos'ta da üçüncü kez bıçak altına yattı. Bu süre içerisinde vücudundaki sarkıkların giderilmediğini, buna ek olarak ameliyat izlerinin oluştuğunu öne süren Gümüş, revizyon operasyonlar için kendisini oyaladığını öne sürdüğü Prof. Dr. E.C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"SOL KOLUMU BİR SÜRE ARKAYA ÇEVİREMEDİM"

Hayatı boyunca kilo probleminin olduğunu ve bunu gidermek için obezite ameliyatı olduğunu söyleyen Gümüş, "İlk ameliyat göğüs bölgeme yapıldı. Bu ameliyat ve tedavi süreci şikayetsiz geçti. Ondan sonraki ameliyatım ise kol germe ve karın toplama şeklinde planlanmıştı. Kollarım çok hatalıydı, tamamen parçalanmış durumdaydı. Sol kolumu bir dönem arkaya çeviremedim, oldukça gergindi. İstenmeyen deri fazlalığı çok kesilmiş ve daha sonra tekrar deri kesilerek yama yapılmıştı. Görünüşümden çok mutsuzdum. Hiçbir şekilde vücudum toparlanmamıştı. Operasyonlardan sonra hiçbir bölgem olması gerektiği gibi değildi. Doktorum bu durumu kabul etti ve revizyon yapacağına söz verdi ancak operasyondan yeni çıktığım için 6 aydan önce narkoz veremeyeceğini söyledi" dedi.

Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadığı acı dolu süreci anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu

"KİMSE BENDEN İYİSİNİ YAPAMAZ"

Ağustos 2020'de 3'üncü ameliyatını geçirdiğini söyleyen Gümüş, "Bana karın bölgeme dokunmayacağını ve uyluk (üst bacak) germe operasyonu yapacağını söyledi. Dediğini yaptı ancak simetri hatası meydana geldi. Çıkış ve giriş kesikleri aynı ölçüde ve hizada değildi. Bana düzeltilebileceğini söyledi. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen ortaya çıkan sonuçtan hiçbir şekilde memnun değildim. Hala vücudumun her yeri sarkık. Yaşadığım mağduriyet bir şekilde giderilseydi ona da razıydım. Farklı doktorlara da danıştım, onlar da vücudumda revizyon olması gerektiği kanısındaydı. Operasyonları yapan doktoruma bu konudaki görüşleri ilettiğimde bana "Onlar doktor mu? Kimse benden iyisini yapamaz. Sen bana mutlu olduğunu söyleyene kadar operasyonlarına devam edeceğim' dedi. Bu sözlerine güvenmiştim ancak hata etmişim" diye konuştu.

Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadığı acı dolu süreci anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu

"'PARA MI TIRTIKLAMAYA ÇALIŞIYORSUN' DEDİ"

Yapılan operasyonların içeriği ile ilgili kendisine doktor tarafından doğru bilgi verilmediğini savunan Gümüş, bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak yıprandığını belirterek "Ameliyattan çıktıktan sonra popo kısmımda operasyon yapılıp, yapılmadığını sordum. Bana yapıldığını söyledi ama ben herhangi bir ağrı ya da acı hissetmiyordum. Ertesi gün popo kısmına pansuman yapılmadığını söyleyince 'ne demek istiyorsun?' diye sorup odayı terk etti. Psikolojik baskı gördüm. Yapmadığı ameliyatları yapmış gibi aksettirdi. Resmen kabusum oldu. Bugüne kadar saygımı korudum, hiç hakaret etmedim ve ses tonumu bile yükseltmedim. Hata yaptığını fark etsem de alttan aldım. Kendisinden bir para talebim olmadığını, diğer doktorlardan pahalı fiyatlarla operasyon yapsa da 'profesör' olduğu için onu tercih ettiğimi söyledim. Gerekli revizyonu karşılaması gerektiğini söyledim. Bana, 'Benden para mı tırtıklamaya çalışıyorsun' dedi. Kötü niyetli biri olsaydım düzelmesi için 3,5 yıl beklemeyeceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadığı acı dolu süreci anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu

"ARTIK DAYANACAK BİR GÜCÜM KALMADI"

Herhangi bir ağrısı olmadığını, ancak görünümünden dolayı kendisini psikolojik olarak çok kötü hissettiğini ifade eden Gümüş, "Estetiğin amacı; var olanı güzelleştirmektir. Ancak ben güzelleşmiş değil, çok daha berbat bir hale getirildiğimi düşünüyorum. Vücuduma korku filmi sahnesi için makyaj yapılmış gibi hissediyorum. Bu süreci yaşadığım için uykularım kaçıyor. Doktor, kabusum oluyor. Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyor ya da beni parçalayıp doğruyor. Revizyon istediğimi dile getirdikçe 'cildin hassas, bizim için önemlisin, aileden biri gibisin' diyerek beni oyaladı. Ancak artık dayanacak bir gücüm kalmadı" dedi.

Selda Gümüş'ün avukatı Ülkü Aybüke Eroğul ise konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Bundan sonrasına yargı karar verecek, ancak müvekkilimin yaşadığım mağduriyetin oldukça açık olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadığı acı dolu süreci anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu

DOKTORUN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Selda Gümüş'ün hakkında suç duyurusunda bulunduğu Prof. Dr. E.C.'nin avukatları Gülce Candemir ile Rayhan Bozabalı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gümüş'ün tüp mide ameliyatı sonrası Dr. E.C.'ye başvuduğuna dikkat çekilerek, "Hastanın diyabet, astım, böbrek üstü bezi hiperplazisi ve nöropati gibi eşlik eden şikayetleri mevcuttur. Hasta, müvekkilimiz gelmeden evvel kendisine başka bir merkezde karın germe ve meme küçültme operasyonu yapılmıştır. Hasta hem daha önce geçirdiği ameliyatların sonuçlarını hem de gastrik switch ameliyatına bağlı zayıflama sonrası düzeltme işlemi için müvekkile başvurmuştur. 3 farklı seansta olgunun istediği tüm ameliyatlar başarı ile tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Hastada hiçbir risk, komplikasyon ya da fonksiyon kaybı yaşanmamıştır. Hasta 6 hafta önce müvekkile yeniden başvurmuş, Covid geçirdiğini, ayağının kırıldığını, ağır grip olduğunu ancak hasta daha önce planlanmayan bir popo protez işlemi talep etmiştir. Müvekkil hastaya bu şartlarda cerrahi işleme uygun olmadığını anlatmıştır. Popo protez ameliyatında hasta yüzükoyun yattığı için akciğerlerine çok fazla baskı gelmektedir. Hastanın ameliyat öncesi tetkikleri yapıldığında hem kan değerlerinin düşük olduğu hem de akciğerlerinin operasyonu kaldıramayacak durumda olduğu görülmüştür. Müvekkilimiz, hastanın iyileşmesi sonrasında ancak bu operasyonu yapabileceğini, ücret de almayacağını söylemiştir. Ancak bunun üzerine hasta müvekkilimize ameliyatı yapmaması halinde basında rezil edeceğine dair tehdit mesajları atmıştır" denildi.

Açıklamada, Gümüş'ten geçirdiği işlemlere ilişkin alınan 19 adet işlem rıza/ onam formu bulunduğu da kaydedildi.

Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadıklarını anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu

Obezite, England, İzmir, Gümüş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Estetik sonrası hayatı kabusa dönen kadın, yaşadıklarını anlattı: Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyordu - Son Dakika


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