Estetik turizmi gelişiyor: Türkiye dünyada ilk 3'te - Son Dakika

Estetik turizmi gelişiyor: Türkiye dünyada ilk 3'te

Ünlü estetikçi Akbaş: "Estetik ve plastik cerrahi, Türkiye'nin dünyada tanınmasına ve sevilmesine büyük katkı yapıyor"

"Türkiye estetik ve plastik cerrahide dünyada ilk 3'te"

SAMSUN - Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, yurt dışından birçok insanın estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, "Estetik plastik cerrahi, Türkiye'nin dünya üzerinde daha çok tanınmasına ve sevilmesine büyük bir katkı yapıyor. Ben de böyle bir camianın bir parçası olmaktan ülkem adına büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Türkiye'nin estetik ve plastik cerrahi konusunda dünyada ilk 3'te olduğunu söyledi. Hekimlerin başarısıyla birlikte uygulanan plastik cerrahinin ekonomik açıdan daha uygun olmasından dolayı yurt dışından birçok insanın Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Dr. Akbaş, "Özellikle yaz aylarında yurt dışından birçok insan estetik operasyonları için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'nin bu kadar tercih edilmesinin birkaç sebebi var. İlk sebep gerçekten Türkiye'de bu işi yapan doktorlar dünyadaki arkadaşları ile kıyaslandığında oldukça başarılılar. Türkiye plastik cerrahi konusunda dünyanın en ileri en gelişmiş 3 ülkesinden birisidir. Amerika, Brezilya ve Türkiye plastik cerrahide gelişmiş ülkeler arasında sayılır. Tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise plastik cerrahi operasyonlarının ekonomik boyutu ile ilgilidir. Türkiye'de operasyonlarla, yurt dışındakilerin ekonomik boyutu karşılaştırdığında Türkiye daha avantajlı durumdadır. Tercih etmeleri Türkiye adına çok onur vericidir. Son yıllarda bölge ülkeleri içerisine düşünüldüğünde Türkiye resmen çevre ülkelerinin estetik plastik cerrahi merkezi haline gelmiştir. İnsanlar ülkelerinden geliyorlar Türkiye'ye burada estetik operasyonlarını geçiriyorlar. Otelde kalıyorlar, geziyorlar ve daha sonra operasyonları geçirilmiş şekilde kendi ülkelerine dönüyorlar. Bu şekilde estetik cerrahi olmuş kişiler her anlamda Türkiye'ye daha pozitif düşünce ile bakıyorlar. Estetik plastik cerrahi Türkiye'nin dünya üzerinde daha çok tanınmasına ve sevilmesine büyük bir katkı yapıyor. Ben de böyle bir camianın bir parçası olmaktan ülkem adına büyük bir gurur duyuyorum" diye konuştu.