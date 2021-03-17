ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı - Son Dakika

ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı

17.03.2021 10:22

Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştıANTALYA'da yaklaşık 6 ay önce gittiği güzellik merkezlerinde yüzünde 2'nci derece yanıklar meydana gelen Aslı İlhan (42), dermapen (mikro iğneleme) uygulamasına başladı.

Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı

ANTALYA'da yaklaşık 6 ay önce gittiği güzellik merkezlerinde yüzünde 2'nci derece yanıklar meydana gelen Aslı İlhan (42), dermapen (mikro iğneleme) uygulamasına başladı. Bu uygulamayla yüzünün eski haline dönmeye başladığını aktaran İlhan, aynalarla barıştığını söyledi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Aslı İlhan geçen yıl 2 Kasım'da sosyal medyada gördüğü reklamlara kanarak gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan Aslı İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.'ya söyleyen Aslı İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait başka bir güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

PARASINI İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİ

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini istedi. İki güzellik merkezinin sahibi de talebi reddederek, iddiaya göre kendisini tehdit etti. Aslı İlhan bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan'ın aldığı raporda, yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Güzellik merkezi sahipleri ise konuyla ilgili konuşmadı.

DERMAPEN TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Güzellik merkezlerinde istediği sonucu alamayan Aslı İlhan, yüzü için bu kez bir sağlık merkezine başvurdu. Burada ayda bir yapılan dermapen (mikro iğneleme) uygulamasıyla yüzünde belirgin düzelmeler başladı. İlhan, dermapen uygulamasını şu ana kadar 2 seans gerçekleştirdi.

'UZMAN HEKİM VE DOKTORLARLA İŞLEMLERİ YAPTIRIYORUM'

Güzellik merkezlerinde yaptırdığı uygulamalarda yüzünde yanıklar meydana geldiğini ifade eden Aslı İlhan, süreci yavaş yavaş atlattığını kaydetti. İlhan, 'Yüzümdeki yanıklar için tedavi görmeye başladım. Bu tedavi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Uzman hekim ve doktorlarla işlemleri yaptırıyorum. Dermapen işleminde cilt soyularak yenileme yapılıyor. Krem ve serumlarla da tedaviyi destekliyorum" dedi.

2'NCİ DERECE YANIK RAPORU

Güzellik merkezlerinde yapılan işlemlerden dolayı yüzünde 2'nci derecede yanıklar oluştuğunu söyleyen Aslı İlhan, 'Tehdit edildiğim ve mağdur olduğum için karakola şikayette bulunmuştum. Bunun için rapor aldım ve yüzümde 2'nci derece yanıklar oluştuğu ortaya çıktı" diye konuştu.

'AYNALARLA BARIŞMAYA BAŞLADIM'

Gördüğü tedavi sayesinde yüzündeki yanıkların geçmeye başladığını belirten Aslı İlhan, 'Çok zor süreç geçirdim hem ağrılı hem de psikolojik olarak depresyona girdiğim günlerdi. Çok şükür gülmeye başladım. Aynalara küsmüştüm, bakmak istemiyordum ama barışmaya başladım. Tedavim de devam ediyor. Çevremdeki insanların pozitif düşünceleri beni daha da mutlu ediyor. Yüzümde herhangi bir sıkıntı yokken gitmiştim güzellik merkezine, ister istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Tedavim sonucunda yüzümdeki yanıkların şu an yüzde 20'si düzeldi ama eski halime dönmem için 6 aylık zaman gerekli" dedi.

Bir daha alanında uzman olmayan hiçbir doktora ya da hekime gitmeyeceğini söyleyen İlhan, 'Bu hatayı iki defa yaptım, ikinci gittiğim yer, yüzümde daha çok yanıklar oluşturdu" ifadelerini kullandı.

ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı
ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı

Muratpaşa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Estetik uğruna yüzü yanan kadın, aynalarla barıştı - Son Dakika


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