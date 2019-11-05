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Son Dakika Güncel Estetik uygulamalar parkları güzelleştiriyor

Estetik uygulamalar parkları güzelleştiriyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan estetik dokunuşlarla Botanik Park, Bursa'ya yakışır hale getiriliyor.

Estetik uygulamalar parkları güzelleştiriyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan estetik dokunuşlarla Botanik Park, Bursa'ya yakışır hale getiriliyor.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressam ve sokak sanatı ekibiyle yürüttüğü çalışmalarla kenti açık hava sanat galerisine dönüştürmeyi sürdürüyor. Uygulanan sanatsal çalışmalar, kentteki fiziksel yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor. Botanik Park içinde seçilen proje bölgesinde 300 metrekare, etrafı ağaçlarla çevrili, sert zeminli alanda, Park Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün temin ettiği 3600 adet çiçek kullanılarak örnek bir çalışma yapıldı. Lila, fuşya, kırmızı, turuncu ve sarı renklerde, tamamı kasımpatı çiçekleriyle, kültürel mirasa uygun desenlerle özel bir detay çalışması yapıldı. Temada ağırlıklı olarak sarı renk çiçekler tercih edilerek, güneşin enerjisini toprağa taşıyacak sıcak, enerjik ve insanları çeken, etkili bir görüntü oluşturuldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
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