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Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal: Cildin yapısı önemli - Son Dakika

Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal: Cildin yapısı önemli

12.07.2021 09:05
Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal: Cildin yapısı önemli, System.String[]

Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal cilt güzelliği konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Cilt lekelerinin giderilmesi için işlem öncesinde cilt yapısının incelenmesinin önemine dikkat çeken Önal kadınlarda ve erkeklerdeki cilt yapılarının çok farklı olduğunu; bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Önal, cilt lekesi tedavisinde uygulanacak yöntem, lekenin oluşum nedenine bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıca, tedavi süreci lekenin derinliği ve büyüklüğüne göre de farklılık gösterir. Cilt lekesi gidermek için uygulanan işlemlerin cildi daha hassas hale getirmesi nedeniyle, bu işlemlerin genellikle güneş ışınlarının daha az olduğu kış aylarında yapılması önerilir. Yazın güneş ışınlarına maruz kalan işlem uygulanmış bölgelerde kalıcı hasarlar meydana gelebilir" dedi.

CİLT LEKESİ TÜRLERİ NELERDİR?

Doğuştan veya daha sonraki yaşlarda ortaya çıkabilen cilt lekelerinin olduğunu belirten Önal, bazı lekelerde işin uzmanı doktora danışılması gerektiğini söyledi. Önal cilt lekelerini türlerine göre şöyle sıraladı; güneş lekeleri, deri döküntüleri, dış müdaheler sonucu oluşan lekeler, çiller, akne, melazma, vitiligo, cilt kanseri…

SAĞLIKLI VE DOĞAL YÖNTEMLER VAR

Estetik ve güzellik uzmanı Buket Önal sağlıklı ve doğal yöntemlerle hoş bir görünüm elde etmek için pek çok cilt uygulamasının mevcut olduğunu belirtti. Önal "Son yıllarda tercih edebileceğiniz uygulamalar arasında karbon peeling uygulaması ilk sırada geliyor." dedi.

Akne

Cildin fazla yağ üretmesi sonucu oluşan akneler, genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Makyaj, aşırı terleme, stres, depresyon ya da hormonal değişikliklerden dolayı oluşan akneler; sivilce, siyah veya beyaz nokta şeklinde görülebilir. Aknelerin sıkılması ya da doğru şekilde tedavi edilmemesi ise yüzde kalıcı lekelere yol açabilir.

Melazma

Melazma; özellikle güneş gören bölgelerde ortaya çıkan siyah ya da kahverengi lekelere verilen isimdir. Burun, alın, dudak üstü ve yanaklarda sıkça rastlanan melazma, sıklıkla kadınlarda görülse de erkeklerde de oluşabilir. Güneş ışınlarının yanı sıra, gebelik, doğum kontrol hapları, kozmetik ürünler ve genetik faktörler de melazma oluşumuna neden olabilir.

Vitiligo

Melanosit hücrelerinin ölmesi ya da vücutta yeteri kadar üretilmemesi sonucu ciltte süt beyazı renkte lekeler oluşur. Vitiligo lekelerine genellikle yüz, kol, bacak ve genital bölgede rastlanır. Genetik faktörlerin vitiligo hastalağına yol açtığı düşünülse de nedeni kesin olarak bilinmemektedir.

Güneş Lekeleri

Yazaylarında daha sık ortaya çıkan güneş lekeleri, vücudun güneşe maruz kalan kısımlarında görülür. Deride kalıcı hale gelen güneş lekelerinin rengi yazın daha da koyulaşabilir. Çillere benzeyen ancak çilden daha büyük boyutta olan güneş lekeleri; kozmetik ürünler, hamilelik, ve guatr gibi farklı faktörlere bağlı olarak da oluşabilir.

Çiller

Özellikle açık tenli kişilerde görülen çiller, melanosit hücrelerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması sonucu ortaya çıkar. Sarı ya da kahverengi olabilen çiller, çocuklukta ortaya çıkabileceği gibi, yetişkinlik döneminde de oluşabilir. Güneşe maruz kalma sonucu rengi koyulaşan çiller; yüz, sırt ve el gibi bölgelerde daha sık görülür.

Doğum Lekeleri

Doğuştan olan ciltteki renk bozulmaları, doğum lekeleri olarak adlandırılır. Damarsal ve pigmente olarak ikiye ayrılan doğum lekeleri, çoğu zaman zararsız olan lekelerdir. Kahverengi, gri veya siyah doğum lekeleri doğumdan önce oluşabileceği gibi, doğumdan belirli bir süre sonra da ortaya çıkabilir.

Deri Döküntüleri

Egzama, sedef ve gül hastalığı gibi deri döküntülerine sebep olan cilt hastalıkları da lekelere yol açabilir.

Cilt Kanseri

Bazal, skuamöz ve melanom hücreli cilt kanseri türlerinde ciltte farklı leke ve lezyonlar oluşur. Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler ile kanserli hücrelerden kurtulmak mümkündür, ancak bazı durumlarda tedavi sonrasında ciltte kalıcı lekeler oluşabilir.

Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal: Cildin yapısı önemli

Vitiligo, Estetik, Doktora, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal: Cildin yapısı önemli - Son Dakika


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