'Estetik Yaptırmadım' Demişti Operasyon Sonrası Görüntüsü Ortaya Çıktı
1 saat önce
Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Narcı'nın geçtiğimiz yıl Dr. Orçun Yıldız ile birlikte müdahale sonrası paylaştığı görüntü ortaya çıktı.
Oyuncu Buse Narcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yüzünde estetik olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Özcan Deniz ve Sinan Akçıl gibi ünlüler ile yaşadığı aşk sonrası adını duyuran ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündem olan 25 yaşındaki oyuncu Buse Narcı, katıldığı bir televizyon programında sadece göğüslerine operasyon yaptırdığını ve yüzünde herhangi bir müdahale olmadığını açıklayarak "Hiç böyle şeylere ihtiyacım yok." demişti.
SOSYAL MEDYADA OPERASYON SONRASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bu sözleri üzerine Narcı'nın kendi sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf akıllarda soru işareti bıraktı.
Buse Narcı'nın, Dr. Orçun Yıldız'ın kliniğinde gülüş ve çene operasyonu yaptırdıktan sonra kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:44 Kaynak: Bültenler
Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya
Beşiktaş'ın Shinji Kagawa Paylaşımı Korelilerin Tepkisini Çekti
Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Doğum Gününde Kızından Duygulandıran Paylaşım