'Estetik Yaptırmadım' Demişti Operasyon Sonrası Görüntüsü Ortaya Çıktı

Oyuncu Buse Narcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yüzünde estetik olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Özcan Deniz ve Sinan Akçıl gibi ünlüler ile yaşadığı aşk sonrası adını duyuran ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündem olan 25 yaşındaki oyuncu Buse Narcı, katıldığı bir televizyon programında sadece göğüslerine operasyon yaptırdığını ve yüzünde herhangi bir müdahale olmadığını açıklayarak "Hiç böyle şeylere ihtiyacım yok." demişti.

SOSYAL MEDYADA OPERASYON SONRASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu sözleri üzerine Narcı'nın kendi sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf akıllarda soru işareti bıraktı.

Buse Narcı'nın, Dr. Orçun Yıldız'ın kliniğinde gülüş ve çene operasyonu yaptırdıktan sonra kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.