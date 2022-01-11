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Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor - Son Dakika

Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor

11.01.2022 10:02
Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor

İstanbul'da ünlü bir estetisyene Fransız askısı yöntemiyle yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatı yaptıran genç kadının hayatı kabusa döndü. Yüzünde enfeksiyona bağlı iltihaplar oluşan kadın, eski haline dönebilmek için bir dizi ameliyat oldu. Klinik ve doktora karşı hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanan talihsiz kadın, '' Yüzüm tanınmaz hale geldi. Gülemiyorum, sevindiğim ve ağladığım belli olmuyor.'' diyerek başına gelenlere isyan etti.

İstanbul'da inşaat danışmanlığı yapan D.S. (35), ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu olan Fransız askısı yaptırmak üzere internetten yaptığı araştırma sonunda doktor N.D'ye ulaştı. D.S., 6 ay önce ilk ameliyatını oldu. İşlemin ardından eve gider gitmez iddialara göre yüzünde kanamalar oldu.

YÜZÜNDE İLTİHAPLAR OLUŞTU, 3 KEZ DAHA AMELİYAT OLDU

Doktorla iletişime geçerek durumu anlatınca, "Bu çok normal. Bir süre sonra geçer, düzelir" yanıtıyla karşılaştı. Ancak kanamalar geçmedi. Üstelik yaralarda iltihaplar oluşmaya başladı. Çaresiz bir halde kliniğin yolunu tutan D.S.'ye doktoru 3 kez daha operasyon yaptı ama tüm bunlara karşın eski yüzünden eser kalmadı.

''ACI İÇİNDE UYUYORUM''

4'üncü kez ameliyat masasına yatırılmak istenen D.S. bunu kabul etmedi. Sabah'ın haberine göre; klinik ve doktora karşı hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanan talihsiz kadın, "6 aydır acı içinde uyuyorum. Hayatım zindan oldu" dedi. D.S. yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

Ünlü estetisyen, genç kadının hayatını kararttı! Fransız askısı yaptırdı, artık gülemiyor

''GÜLEMİYORUM, SEVİNDİĞİM AĞLADIĞIM BELLİ OLMUYOR''

''Çok pis bir ortamda beni ameliyat ettiler. Burada mikrop kaptı. Sonra yüzüm bir türlü eski haline gelmedi. Hayatımın en büyük hatasıydı. Çok pişmanım. Şimdi yüzümde kalıcı izler var. Gülemiyorum, mimik yapamıyorum, sevindiğim ağladığım belli olmuyor.

''O DOKTOR BENİM HAYATIMI KARARTTI''

İnsan içine çıkmak, aynaya bakmak dahi istemiyorum. Benim hayatımı çaldılar, işimden oldum. Eve kapandım, kimseyle görüşemez oldum. O doktor internette çok ünlü biri. İnsanlara isim yapmış. Kendisine güvendim ama benim hayatımı kararttı.

''AMELİYAT MASASINDA İMZA ATTIRDILAR''

Şikâyetçi olmayım diye arabulucu getirdiler. Arabulucu ben ameliyat masasındayken, daha yüzüne baktığımda çift çift görüyorken bana gelip bir şeyler imzalattı. Ama ben ne olursa olsun onlardan maddi ve manevi şikâyetçi olacağım. Devlet büyüklerimizden isteğim, ülkemizde böyle insanlara yer vermesinler. Böyle sağlıksız, insan hayatıyla oynayan yerler kapatılsın. Ne olur bana yardım edin.''

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Fransız askısı ameliyatsız bir yüz germe operasyonu. Bir tür yüz askılama sistemi olarak Fransa'da geliştirildi. İçi polyester, dışı silikon malzemelerden yapılmış iplerle cildin gerdirilmesi işlemi.

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Araştırma, İstanbul, Doktora, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Estetik yaptırmak isteyenler bir daha düşünün! Fransız askısı yaptırdı, hayatı karardı, artık gülemiyor - Son Dakika
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