Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim - Son Dakika

Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim

26.05.2021 09:51

Bir sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş yıllara ait estetiksiz bir fotoğrafının paylaşılmasına tepki gösteren oyuncu Tuvana Türkay, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ülkeyi terk ederim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Tuvana Türkay, estetiksiz fotoğrafını yayınlanan bir sosyal medya hesabındaki yoruma tepki gösterdi. Twitter'da, "Densiz gaflarıyla gündeme gelmeyi seven estetik güzellerimizden Tuvana Türkay" diye paylaşılan fotoğraflara, oyuncu sessiz kalmadı.

"KİŞİSEL HAKARETE DÖNÜŞTÜRMÜŞSÜNÜZ"

Yapılan paylaşıma tepki gösteren güzel oyuncu, "Densiz gaf(ları). Sözüm ona amacınız 'tanınmış insanların büyük değişimlerini paylaşıp estetiği aslında ne kadar harika bir şey olduğunu ve insanların kırılan özgüvenlerinin arkasındaki gerçekliği göstermektir' demişsiniz. Ama densizlikten girip magazin çarpıtması bir olayı da durmadan densizlik gafları adı altında kişisel bir hakarete dönüştürmüşsünüz" ifadelerini kullandı.

Eski fotoğrafının paylaşılması Tuvana Türkay'ı kızdırdı: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim

"BURNUM DIŞINDA ESTETİĞİMİ ÇIKARIN ÜLKEYİ TERK EDERİM"

Açıklamalarının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Türkay, şöyle devam etti: "19 yaşında 68 kg kırık burunlu parası olmayan ve kendine bakmayı hiç bilmeyen bir kız ile 30 yaşında estetik mucizesi olarak nitelendirdiğiniz görsellerim... Burnumu yaptırdığımı çocuk gibi sevinerek röportajımda kendim dile getirmiştim. Neden hala uğraşıyorsunuz anlamış değilim. Görselimi sunup eleştirmeniz inanın ki beni üzmez. Size göre yapılmayan yerim yok ki, burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim.

Eski fotoğrafının paylaşılması Tuvana Türkay'ı kızdırdı: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim

"İNANMAK İSTEMEDİNİZ"

Aradan geçmiş 11 yıl, e yeter be kardeşim. Bir de sayfa sahibinin de gerçekten doktor olması… Size gelip işlem yaptırsak en çok bizi mi kayıracaktınız? Şu gaf dediğiniz konuya gelirsek. Defalarca oyuncu arkadaşımla alakalı olmadığı zaten açıklandı. İnanmak istemediniz. O sette dönen şantajları, berbat olayları illa açık mı edeyim. Oyuncu arkadaşımın rencide olmaması adına ve emek veren arkadaşlarımın hatırına susuyorum. Benimle artık uğraşmayın rica edeceğim."

Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim

Tuvana Türkay, Sosyal Medya, Twitter, Estetik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
  • Derda baday: Peki o zaman o eski resimde dudaklara bakin şakaklara bakin gözler badem göz yapilmis cektirilmis.göğusler kalca daha sayalimmi.bunlar bence magazin uydurmasi.bu kadar estetikten sonra kimse böylebir cevap veremez.cnk yalan insan utanir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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