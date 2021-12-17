Esthetic Hair Turkey Doğal Saç Ekimi - Son Dakika

Safir FUE Saç Ekimi Öncesi Konsültasyon

Esthetic Hair Turkey İstanbul, Meksika ve Brezilya merkezlerinde safir FUE saç ekimi yöntemi kullanılır. Merkeze başvuran hastalar için hekim muayenesi sonrası en uygun saç ekim tekniğine karar verilir. Safir FUE saç ekimi yöntemi uygun görülen hastaya işlem öncesi tüm bilgiler verilir. Safir FUE yöntemi için hekim önemlidir. El becerisi, tecrübe ve cerrahi kabiliyet ile başarı oranı artar. Saç ekimi estetik için yapılan bir işlem olup sanat ortaya çıkarır.

Kimler Safir FUE Ekimi İçin Uygundur?

Hekim görüşü sonucunda ekim yapılacak yöntem belirlenirken 20-60 yaş arasında kadın erkek herkes için kullanılır. Seyrek saçlar veya geniş bir alana saç ekimi yapılması için kullanılan saç ekim yönteminde alın çizgisi, tepe noktasından açıklık veya saçların seyrelmesi sorunları çözümlenir.

Doğal saç ekimi yöntemlerinden biri olup işlemin üzerinden 6 ay geçtikten sonra kesin sonuçlar elde edilir. Hekim saçların nasıl döküldüğüne ve neden döküldüğüne dair bilgi edinirken uygun saç ekimi planlaması ve bilgilendirmesi ile işleme başlar. Safir FUE ekimi yapılmadan önce hasta kan sulandırıcı ilaç kullanmamalıdır. 5 gün alkol tüketmemiş ve işlem öncesi dinlenmiş bir vücut ile operasyona girmesi başarı oranını arttıran etkenlerdendir. Operasyon sırasında rahat kıyafetlerin tercih edilmesi de diğer dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir.

Safir FUE Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Safir FUE saç ekimi için başın ense kısmından saç kökleri toplanır. Safir çelik punchlar ile saç kökleri tek tek toplanır. Bir saç telinden 1-4 arası saç kökü çıkar. Yeterli miktarda saç kökü toplanana kadar işlem devam eder. Saç kökleri kalitesine ve kalınlığına göre gruplara ayrılarak özel sulu kaplara alınır. Safir FUE özel safir uçlarla çeşitli kalınlıkta kanallar açmak için kullanılır. Mikro kanallar genellikle V şeklinde açılarak doğal sonuçlar elde edilir. Kıl köküne yakın mikro kanallar açılırken safir uçların kullanılması önemli bir ayrıntıdır. Esthetic Hair Turkey hekimleri safir uçları ile kanal açarken estetik dağılıma göre hareket eder. İşlem ortalama 6 saat sürer. Saçların ekilmesi bittiğinde işlem sona erer.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekim sonrası ilk iki günün ardından saç bandajı çıkarılır ve ilk yıkama yapılır. Yıkama için merkeze gidebilirsiniz. Saç kökleri kabuk bağlar ve 1-3 ay arasında kabuk atma işlemi tamamen sora erer. Saç derisi iyileşirken saçlar uzamaya başlar. Saç uzadıkça saç kökleri de güçlenir ve saç telleri kalınlaşır. 6 ay 1 yıl içerisinde ise kesin sonuç alınır. Artık saçlarınız dipten uca sağlam ve dayanıklıdır.