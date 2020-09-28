ESTİ, Büyükşehir'e geçiyor

İZMİR Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir'de 27 yıldır faaliyet gösteren Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü'nü (ESTİ) bünyesine katıyor. Çarşamba günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulda ESTİ'nin erkek ve kadın su topu takımlarının yarışmacı haklarının devralınması karara bağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, "Su sporlarına önümüzdeki dönemde daha çok yatırım yapacağız" dedi.

Genel kurula tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Ersan Odaman, "ESTİ gibi İzmir'in önemli bir kulübünü bünyemize kattığımız için çok sevinçliyiz. Büyükşehir olarak önümüzdeki günlerde su sporlarına çok daha fazla önem vereceğiz. İzmir'de ciddi bir havuz yatırımı da var. Bu potansiyeli daha iyi şekilde kullanacağız. ESTİ Başkanı Sayın Hüseyin Egeli ile birlikte daha detaylı açıklama yapacağız" yorumunu yaptı.