Üye Girişi
ESTOB, yeniden yapılandı - Son Dakika

ESTOB, yeniden yapılandı

27.08.2021 11:18
ESTOB, yeniden yapılandı, System.String[]

2006 yılında kurulan Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB), bölgedeki konfederasyon, federasyon ve derneklerin resmi katılımı ile yeniden yapılandı.

2006 yılında kurulan Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB), bölgedeki konfederasyon, federasyon ve derneklerin resmi katılımı ile yeniden yapılandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, ESTOB resmi kurum çatısı altında faaliyet göstermeye karar verdi.

2006 yılında kurulan ve bölgede önemli faaliyetlere imza atan ESTOB'un, bölgedeki konfederasyon, federasyon ve derneklerin resmi katılımı ile yeniden yapılanarak gelişen toplumsal dinamikler çerçevesinde sorumluluk almaya karar verdiği belirtildi. İzmir Ticaret Odasında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği ESTOB tanıtım toplantısında, sivil toplum kuruluşlarının ESTOB resmi kurum çatısı altında faaliyet göstermeye karar verdiği ifade edildi.

Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonundan ESTOB Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğan, "Yeniden teşkilatlanan ESTOB, sivil toplum liderlerinden oluşan beş kişilik divan kurulu, konfederasyon ve federasyon başkanlarından oluşan 15 kişilik as başkanlar kurulu 50 kişilik merkez karar yönetim kurulu ve 300 kişilik sivil toplum meclisinden oluşmakta. Birlik, as başkanlar arasından dönemsel sözcülerce temsil edilmektedir. Birliğin lideri şahıslar değil, sivil toplum ruhuna gösterilen hassasiyettir" dedi.

Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum birliği çatısı altında faaliyet gösterecek konfederasyon, federasyon ve etkin derneklerin temsil ettiği ve kendisinden sonraki nesle aktarma mücadelesinde olduğu farklı kültür miraslarının ayrıştırıcı değil, birleştirici unsur olarak birlikte yaşamasını sağlayacak etkinlikler düzenlemek hedefimizdir. Bu kapsamda Karadeniz'den Urfa'ya; İzmir'den Konya'ya; Balkanlardan Azerbaycan'a; Denizli'den Gaziantep'e tüm kültürel etkinlik faaliyetlerini bir arada yürütmek hedefimizdir. Cemiyetlerimizce yaşatılma çabası gösterilen kültür zenginliklerimizi birlik gücümüz olmaktan çıkarıp ayrıştırıcı olarak kullanmaması yönünde çalışmalarımız sürdürülecektir. Birliğimiz uygarlık hedefine ulaşmış müreffeh ve barış içinde bir toplum oluşturma çabalarına hizmeti esas alan, merkezi ve yerel idarelerin politikalarını ve uygulamalarını dikkatle takip edecek, gerektiğinde destekleyerek gerektiğinde açıktan tenkit ederek sivil toplumun yönetime katılım ve katkısına özen gösterecektir."

ESTOB, basın toplantısının ardından istişare toplantısı yaptı. - İZMİR

ESTOB, yeniden yapılandı
ESTOB, yeniden yapılandı
ESTOB, yeniden yapılandı
ESTOB, yeniden yapılandı

Aydoğan, Ticaret, İzmir, Ege, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ESTOB, yeniden yapılandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü 10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok 10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:36 Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
10:32 Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor
Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor         
11:59
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı         
11:27
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor         
10:32
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:03:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESTOB, yeniden yapılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement