Estonya, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe etti - Son Dakika
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Estonya, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe etti

12.05.2022 13:51
Estonya, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe etti

Estonya'nın, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe ettiği bildirildi.

Estonya'nın, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe ettiği bildirildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Estonya askeri bütçesinin üçte birini, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmesine yardımcı olmak için hibe etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Estonya'nın Ukrayna'daki savaş mağdurlarına, tıbbi ve psikolojik yardım, barınak ve diğer temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere yardımda bulunduğu belirtildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabındaki bu paylaşımın altında Euromaidan Press'in Ukrayna'ya savunma harcamalarından hibede bulunan ülkelerle ilgili grafiğine yer verildi.

Grafikte Ukrayna'nın şimdiye kadar 28 milyar avro askeri yardım desteği aldığı ve alacağı bilgisi yer aldı.

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Twitter, Estonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Estonya, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe etti - Son Dakika


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