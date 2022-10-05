Estonya Başbakanı Kallas: "Batı, Rusya'nın nükleer tehditlerine boyun eğmemeli"

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Batı'nın, Rusya'nın nükleer tehditlerine veya erken barış önerilerine boyun eğmemesi ve saldırı altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren Ukrayna'yı güçlü şekilde desteklemesi gerektiğini söyledi.

Kallas, Associated Press'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'da müzakere ve barış çağrılarının son dönemlerde "önde gelen isimlerden" geldiğine işaret ederek bunları "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Nükleer tehditlerin ciddiye alınması ancak bunun "pes edilmesi" anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "kızdığı durumlarda" yatıştırmanın ise tehditlere boyun eğildiği anlamına gelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Batı, Rusya'nın nükleer tehditlerine boyun eğmemeli" ifadesini kullanan Kallas, nükleer güç kullanımı konusunda Rusya'ya çok net bir mesaj verildiğini hatırlatarak Rusya'nın nükleer tehditleriyle erken barış önerilerine boyun eğilmemesi ve saldırı altındaki topraklarını kurtarana kadar Ukrayna'ya destek olunması çağrısında bulundu.

Başbakan Kallas, ülkenin siyasi ve sosyal seçkinlerinin önemli bir bölümünün hapis ve sınır dışı edildiği ya da öldürüldüğü Estonya'nın, eski Sovyet işgalindeki dönemleri hatırlatarak "Barış olsa bile bu topraklar için ıstırabın biteceği anlamına gelmez." dedi.

"Savaşın sonunun başlangıcını görüyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında başarısız olduğu, Moskova'nın askeri seferberliğine karşı iç direniş geliştiği ve Putin'in müttefiklerinden eleştiriler yükselmeye başladığını kaydeden Kallas, "savaşın sonunun başlangıcını gördüklerini" dile getirdi.

Kallas, NATO üyeliğinin uzun bir süreç olduğuna işaret ederken Estonya'nın, Ukrayna'nın NATO üyeliğine verdiği desteği yineledi.

Ukrayna'daki savaşın enerji maliyetleri ve enflasyonu hızla yükselttiğine dikkati çekerek Avrupa'yı zorlu bir kış beklediğini belirten Kallas, "Çok, çok zor olacak ancak halkımızı hazırlamalı ve bunun neden böyle olduğu konusunda çok net olmalıyız. Çünkü Putin bir Avrupa ülkesine savaş açıyor. Bu yüzden hepimiz acı çekiyoruz. Bu nedenle, Ukraynalıların acılarından çok daha hafif olan acılarımızı sona erdirmek için, savaşı sona erdirmek için çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.