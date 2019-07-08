Son Dakika Haberleri: Estonya'da 90 bin kişi müzik festivalinde buluştu
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Estonya'da 90 bin kişi müzik festivalinde buluştu

2 saat önce

Estonya'da on binlerce kişi, müzik festivalinin 150. yıl dönümünde bir araya geldi.

Estonya'da 90 bin kişi müzik festivalinde buluştu, System.String[]
Estonya'da on binlerce kişi, müzik festivalinin 150. yıl dönümünde bir araya geldi.
Başkent Tallin'de düzenlenen "Estonya Şarkı ve Dans Kutlama" etkinliğine 35 bin şarkıcı, binden fazla koro ve 700 dans grubu katıldı. Etkinlik 1869 yılından beri her beş senede bir düzenleniyor.
Yaklaşık 90 bin kişinin katıldığı ve Sovyet işgali sırasında halk direnişine ilham veren festivalin kapanış konserinin bu yılki teması "Ana yurdum benim aşkım" oldu.
Yaklaşık 50 yıl süren Sovyet işgali sırasında, Estonya'ya ait bazı geleneksel marşlar ve şarkılar yasaklanırken, bazılarının sözleri değiştirilmişti.
Ülkede 1980'li yılların sonlarına doğru düzenlenen protestolar sırasında vatandaşlar, marşlarının özgün sözlerini kullanmışlardı. "Şarkı Devrimi" olarak adlandırılan süreç sonunda Estonya, 1991'de bağımsızlığını kazanmıştı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Estonya'nın halk şarkıları festivalini, "insanlığın somut olmayan kültürel mirası" ilan etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:00 Kaynak: AA
Estonya, Güncel
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