Estonya, kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet anıtını kaldırıyor - Son Dakika
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Estonya, kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet anıtını kaldırıyor

16.08.2022 15:32
Estonya, kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet anıtını kaldırıyor

Estonya'da Başbakan Kaja Kallas'ın kamu düzeni için risk teşkil ettiğini belirtmesi üzerine ülkenin Rusça konuşulan sınır kentindeki Sovyet anıtı kaldırılıyor.

Estonya'da Başbakan Kaja Kallas'ın kamu düzeni için risk teşkil ettiğini belirtmesi üzerine ülkenin Rusça konuşulan sınır kentindeki Sovyet anıtı kaldırılıyor.

Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, Rusça konuşulan Narva'daki Sovyet anıtının kamu düzenine risk teşkil etmesinden dolayı başbakanın isteğiyle kaldırıldığı belirtildi.

Kallas, Rusya- Ukrayna savaşına atıfta bulunarak "Militan ve düşman komşumuzun evimizde gerginlik yarattığını kimse görmek istemiyor. Rusya'nın, Estonya'daki barışı bozmak için geçmişi kullanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusça konuşan nüfusun fazla olduğu Estonya'nın üçüncü en büyük şehri Narva'da, 2. Dünya Savaşı sırasında Estonya'yı Almanya'dan kurtarırken ölen Sovyet askerlerinin hatırasına inşa edilen anıtın üzerinde kırmızı Sovyet yıldızlı bir T-34 tankının replikası bulunuyordu.

Baltic News Service'e göre, İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, anıtın söküm işleminin onurlu bir şekilde yapıldığını, anıta bırakılan çiçeklerin ve mumların mezarlığa götürüleceğini söyledi. Estonyalı yayın kuruluşu ERR de söküm işleminin halen devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Laanemets ayrıca "Mevcut durum göz önüne alındığında, Narva şehrinin yetkilileri için kamu düzeninin sağlanması çok büyük ve karışık bir mesele." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Estonya toplumundaki gerilimi körüklemek için Sovyet askerlerini hatırlatan anıtları kullanmak istediğini söyledi.

Narva Belediye Meclisi'nin 15 Ağustos'ta anıtın kaldırılması gerektiğine karar vermesinden kısa süre sonra kalabalık bir grup, planı protesto etmek için anıtın etrafında toplanmıştı.

Narva'da süreç içerisinde Sovyet döneminden kalma toplam 7 anıtın kaldırılması planlanıyor.

2007 yılında bir başka Sovyet savaşı anıtı "Tallinn'in Bronz Heykeli"nin şehrin bir parkından taşınması günlerce süren ayaklanmalara yol açmıştı.

1991 yılında bağımsızlığın kazanılmasından bu yana eski Sovyet Cumhuriyeti Estonya'da, 50 yıl süren Sovyet yönetimi sırasında Estonya'ya gelen Rusların statüsü konusunda anlaşmazlıklar yaşandı.

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Kaynak: AA

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