Estonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika

Estonya'da tek adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi, Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis'in ilk turda meclisten yeterli oyu alamaması nedeniyle yarın yapılacak ikinci tura kaldı.

Estonya'da tek adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi, mecliste yapılan gizli oylamada Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis'in ilk turda yeterli oyu alamaması nedeni ile yarın yapılacak ikinci tura kaldı. İlk turda 63 milletvekilinin oyunu alan Karis'in cumhurbaşkanı seçilebilmek için 101 sandalyeli meclisten en az 68 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor. Meclisteki oylamada 16 milletvekili boş oy kullanırken, diğer milletvekilleri ise ya oylamaya katılmadı ya da çekimser oy verdi. Karis gazetecilere verdiği demeçte, "Yarın başka bir gün. Farklı bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

Yarın yapılacak olan ikinci tur oylamada da sonuç alınamazsa cumhurbaşkanlığı seçimi eylül ayında milletvekilleri ve belediye temsilcilerinden oluşan 208 üyeli özel seçim kuruluna kalacak. Her iki süreçten de bir sonuç alınamazsa seçim süreci en baştan yeniden başlayacak.

Estonya'da cumhurbaşkanının rolü büyük ölçüde törensel olurken, cumhurbaşkanı ülkeyi yurt dışında temsil ediyor ve ülke içinde kanaat önderi olarak hareket ediyor. Aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başı olan cumhurbaşkanının resmi olarak yasaları onaylama ve yasa tekliflerini veto etme yetkisi bulunuyor. Estonya'da başbakan ise en fazla güce ve yetkiye sahip.

Öte yandan ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan ve halen görevde bulunan Kersti Kaljulaid'ın görev süresinin 10 Ekim'de dolması beklenirken, Kaljulaid'ın milletvekilleri tarafından yeniden aday gösterilmediği sürece yeniden cumhurbaşkanı seçilme imkanı bulunmuyor.

(İHA)