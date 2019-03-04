Son Dakika Haberleri: Estonya'da Genel Seçimin Galibi Reform Partisi Oldu

Estonya'da Genel Seçimin Galibi Reform Partisi Oldu

1 saat önce

Baltık ülkesi Estonya'da dün düzenlenen genel seçimin galibi merkez sağdaki Reform Partisi oldu.

Estonya'da Genel Seçimin Galibi Reform Partisi Oldu, System.String[]
Baltık ülkesi Estonya'da dün düzenlenen genel seçimin galibi merkez sağdaki Reform Partisi oldu.

BBC'nin haberine göre, Kaja Kallas liderliğindeki Reform Partisi, oyların yüzde 29'unu alarak iktidardaki Merkez Partisini yenilgiye uğrattı.

Merkez Partisinin yüzde 23 oy aldığı seçimden, AB üyeliğinin referanduma götürülmesi çağrısı yapan aşırı sağcı Muhafazakar Estonya Halkının Partisi, yüzde 18 oyla üçüncü çıktı.

Seçimde, iktidardaki koalisyon hükümetinde Merkez Partisi ile ortak olan muhafazakar Isamaa Partisi yüzde 11,4, Sosyal Demokratlar da yüzde 9,8 oy aldı.

Estonya'nın ilk kadın başbakanı olacak Kallas, hükümetin kurulması için tüm koalisyon seçeneklerinin masada olduğunu, öte yandan Muhafazakar Estonya Halkının Partisi ile koalisyonu tercih etmeyeceklerini söyledi.

Baltık ülkesinde 881 bin seçmenin neredeyse dörtte biri, genel seçimde oylarını internet üzerinden kullandı.

Estonya'da 101 sandalyeli meclisin üyelerini belirlemek için nispi temsil sistemi uygulanıyor.

Ülkenin 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana sırasıyla iktidara gelen Reform ve Merkez partileri, AB ve NATO üyeliğini, kemer sıkma politikalarını güçlü biçimde destekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Merkez, Estonya, Güncel
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