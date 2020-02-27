Estonya'da ilk korona vakası - Son Dakika

Estonya'da ilk korona vakası
6 saat önce
Estonya'da ilk korona virüsü vakası görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
Estonya'da ilk korona virüsü vakası görüldü.
Avrupa'da hızla yayılan korona virüsü Baltık ülkesi Estonya'ya sıçradı. Estonyalı yetkililer korona virüsünü doğrularken, korona virüsüne yakalanan kişinin Estonya'da yaşadığı ancak yakın zamanda İran'a seyahat gerçekleştirdiği bildirildi.
(İHA)
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