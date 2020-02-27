Estonya'da ilk korona vakası - Son Dakika
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Estonya'da ilk korona vakası

6 saat önce

Estonya'da ilk korona virüsü vakası görüldü.

Estonya'da ilk korona vakası, System.String[]

Estonya'da ilk korona virüsü vakası görüldü.


Avrupa'da hızla yayılan korona virüsü Baltık ülkesi Estonya'ya sıçradı. Estonyalı yetkililer korona virüsünü doğrularken, korona virüsüne yakalanan kişinin Estonya'da yaşadığı ancak yakın zamanda İran'a seyahat gerçekleştirdiği bildirildi. - TALLİNN

Estonya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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