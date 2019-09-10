Son Dakika Haberleri: Estonya'da Ryan Babel şov!
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Estonya'da Ryan Babel şov!

15 dakika önce

Konuk takımın diğer golleri Georginio Wijnaldum ve Memphis Depay'dan geldi.

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Konuk takımın diğer golleri Georginio Wijnaldum ve Memphis Depay'dan geldi. Maç eksiği bulunan Hollanda 9 puana yükseldi. Almanya ve Kuzey İrlanda 12'şer puanla grupta zirveyi paylaştı...


ALMANYA ZORLANDI


Grubun diğer maçında ise Almanya, Kuzey İrlanda karşısında çok kritik bir mücadeleye çıktı. Çok gol pozisyonu üretmesine rağmen, fizik gücü yüksek olan İrlandalılar karşısında maç sonuna kadar rahat olamayan Almanlar, ikinci yarının başında Marcelo Halstenberg'in harika golüyle şanssızlığını kırdı. 90+3'te ise Manuel Neuer'in oyunu soğutmak yerine, hızlı davranması sayesinde Gnarby'nin hızlı hücum sonucu bulduğu gol geldi. Almanlar 2-0 yendiği rakibinin önüne geçerek zirveye kuruldu.



Estonya karşısında 2 gol birden atan Ryan Babel, klasikleşmiş sevincini Wijnaldum ile yaptı pic.twitter.com/Z8y4dd7lol


Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena (@sporarena) September 9, 2019

Georginio Wijnaldum, Ryan Babel, Memphis, Estonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:25 
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