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Estonya'dan Trump'a bağımsızlık günü tebriği: "Bize güvenebilirsiniz"

58 dakika önce

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, ABD'nin bağımsızlık günü için Başkan Donald Trump'a gönderdiği tebrik mesajında, ABD'nin her zaman ülkesi Estonya'ya güvenebileceğini söyledi.

Estonya'dan Trump'a bağımsızlık günü tebriği:
Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, ABD'nin bağımsızlık günü için Başkan Donald Trump'a gönderdiği tebrik mesajında, ABD'nin her zaman ülkesi Estonya'ya güvenebileceğini söyledi.

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'ın Estonya Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan basın açıklamasında " Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık günü için size ve Amerikan halkına en sıcak tebrik ve dileklerimi sunarım" ifadeleri yer aldı.

Kaljulaid'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Estonya'nın sizin yönetiminize ve Amerikan halkına güveneceğini biliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de her zaman Estonya'ya güvenebileceğini vurguluyorum."

Kaljulaid mesajında, BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşlarda ve ikili ilişkilerde ülkesinin ABD ile işbirliğini sürdürmek ve güçlendirmek istediğini kaydetti.

ABD bugün, İngiltere'den 4 Temmuz 1776'da kazandığı bağımsızlığının yıl dönümünü kutluyor. - TALLİNN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Estonya, Güncel
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