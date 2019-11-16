Son Dakika Haberleri: Estonya ekibi Narva Trans'ta Cenk Özcan dönemi!
Son Dakika Spor Estonya ekibi Narva Trans'ta Cenk Özcan dönemi! - Son Dakika Spor

Estonya ekibi Narva Trans'ta Cenk Özcan dönemi!

7 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Estonya ekibi Narva Trans'ta Cenk Özcan dönemi!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.


Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan; Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:07 
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