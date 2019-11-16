Estonya ekibi Narva Trans'ta Cenk Özcan dönemi!

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.



Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan; Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.

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