Son Dakika Haberleri: Estonya ekibi Narva Trans, teknik direktörlüğe Cenk Özcan'ı getirdi
Son Dakika Spor Estonya ekibi Narva Trans, teknik direktörlüğe Cenk Özcan'ı getirdi - Son Dakika Spor

Estonya ekibi Narva Trans, teknik direktörlüğe Cenk Özcan'ı getirdi

6 saat önce

Estonya Ligi (Meistriliiga) takımlarından Narva Trans, Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.

Estonya ekibi Narva Trans, teknik direktörlüğe Cenk Özcan'ı getirdi, System.String[]

Estonya Ligi (Meistriliiga) takımlarından Narva Trans, Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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