Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

11.08.2022 16:23
Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

Estonya hükümeti, Rus vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını duyurdu.

Estonya hükümeti, Rus vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, haftalık basın toplantısında Rusya'ya yaptırımlar kapsamında hükümetin aldığı giriş yasağı kararlarını açıkladı.

Bu kapsamda Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını belirten Reinsalu, alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Reinsalu, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Schengen vizesi alanların yaptırımın dışında tutulacağını kaydederek, bu yasağın genişletilebilmesi için AB ülkelerine Rusya'ya Schengen vizesi yasağı uygulama çağrısında bulundu.

Diplomatlar ve kalıcı oturum izni olanlar yasak dışında

Estonya'da kalıcı oturum izni olanların da bu yasağın dışında tutulduğunu ifade eden Reinsalu, bunun dışında Rus Büyükelçiliği çalışanları ile aileleri, nakliyat ve ulaşım sektörü çalışanları, AB yasaları altında serbest dolaşım hakkı bulunanlar, yakın akrabalarını ziyaret edenler ve insani sebeplerle ziyaret talebinde bulunanların Estonya'ya girebileceğini açıkladı.

Reinsalu ayrıca, Estonya dışında bir ülkeden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının kara sınırından ülkeye girişinin yasaklanabilmesi için ilerleyen haftalarda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, 9 Ağustos'taki sosyal medya paylaşımında Avrupa ülkelerine "Rusya'ya vize vermeyi durdurma" çağrısı yapmıştı.

Kallas, "Avrupa'yı ziyaret etmek insan hakkı değil, ayrıcalıktır Rusya'dan seyahatleri sonlandırma zamanı." açıklamasında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının imdadına ekipler yetişti! Bakanlık, durumunun iyi olduğunu duyurdu Arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının imdadına ekipler yetişti! Bakanlık, durumunun iyi olduğunu duyurdu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:23:19. #1.13#
SON DAKİKA: Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement