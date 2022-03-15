Estonya, Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırma kararı aldı - Son Dakika
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Estonya, Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırma kararı aldı

15.03.2022 14:54
Estonya, Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırma kararı aldı

Estonya yönetimi, bazı mekanlar ve seyahatlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırmaya karar verdi.

Estonya yönetimi, bazı mekanlar ve seyahatlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sertifika uygulamasını kaldırmaya karar verdi.

Baltic News Network'ün (BNN) ERR'ye dayandırdığı habere göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış rakamlarının düşmesiyle uzun süredir beklenen günlerin geldiğini belirtti.

Sayılar halen yüksek olsa da söz konusu rakamların bazı mekanlarda ve seyahatlerde zorunlu olan Kovid-19 sertifikası dahil birçok kısıtlamanın kaldırılmasına olanak sağladığını vurgulayan Kallas, kamusal alanlarda maske takılması zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.

Kallas, halka Kovid-19 aşısı hatırlatma dozunu yapmalarını da şiddetle tavsiye ettiklerini aktardı.

Ülkede salgının başından bu yana 530 binden fazla vaka kaydedilirken, 2 bin 400'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

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Estonya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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