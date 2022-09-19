Putin'i sinirlendirecek gelişme! 4 ülke, Ruslara kapılarını kapattı - Son Dakika
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Putin'i sinirlendirecek gelişme! 4 ülke, Ruslara kapılarını kapattı

19.09.2022 21:02

Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı. Yapılan kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf olacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik kısıtlamaları artırıyor. Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.

İSTİSNAİ DURUMLAR

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak üzere turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rus vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacak. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki eylemlerini desteklemesinin alınan bu kararda büyük bir etken olduğu ifade edilerek, alınan bu kararın son derece haklı olduğu vurgulandı.

"SEYAHATLER, GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT"

Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Ukrayna'daki saldırılar devam ederken bu saldırgan devletin vatandaşlarının ülkelerimize turistik seyahatler yapması ahlaki olmadığı gibi aynı zamanda politik bir provokasyon ve güvenliğimizi tehdittir" denildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ajanlarının turist vizesi kullandığının altını çizildi. Litvanya tarafı ise, Rus vatandaşlarına vize verilmesinin sınırlandırılmasının adil ve etkili bir yöntem olacağını belirtti. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

YORUMLAR (2)
  • Ümit Şimşek: Ya ukranya konusunda putun sonuna kadar haklı ha savaş cikmayaydi tabi iyiydi ama artisden başkan olursa böle gaza gelirr Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Ümit Şimşek: Putun olsam bende oraya nakliyesi durdurun başka ulkemiyok satcakkk bakalım aç kalınca napcaklarr Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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