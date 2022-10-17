Estonya, Litvanya ve Letonya, Rusya'nın yargılanması için özel mahkeme kurulmasını istedi

Estonya, Litvanya ve Letonya, Avrupa Birliğine (AB) uluslararası ortaklarla, Ukrayna'ya destek için özel mahkeme kurulması çağrısı yaptı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan ortak bildiride, mahkemenin, Rusya'nın saldırılarını araştırması, mevcut yargı boşluğunu doldurması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hesap verebilirliğini sağlaması istendi.

Bildiride, "AB görüşmeleri öncesinde, Estonya, Litvanya, Letonya bakanları olarak, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak amacıyla destek yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ortak bildiride, herkesin savunmaya çalıştığı kurallara dayalı düzenin, en açık şekilde ihlal oluşturan fiillerin (soykırım, savaş suçu, saldırı suçu ve insanlığa karşı suçlar) cezasız kalması halinde var olamayacağının altı çizildi.

Ukrayna genelinde evlerin, okulların, oyun alanlarının yanı sıra, ülkenin altyapısının da son zamanlarda hedef alınması, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı sebepsiz yürütülen terör kampanyasının son kısmı olduğu belirtilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarına karşı AB'nin harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.

Materyallerin toplanmasının, işlenen savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçların sorumlularının belirlenmesinde ve cezalandırılmasında önemli rol oynadığı vurgulanan bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yürüttüğü soruşturmaların desteklenmeye devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bildiride, "Şu anda Rusya'nın üst düzey askeri yetkililerini Ukrayna'ya karşı işlediği savaş suçundan sorumlu tutacak herhangi uluslararası ceza mahkemesi yok. Ukrayna'ya karşı işlenen savaş suçunun cezalandırılması için özel bir mahkeme kurulmalıdır." görüşü paylaşıldı.