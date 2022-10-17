Estonya, Litvanya ve Letonya, Rusya'nın yargılanması için özel mahkeme kurulmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Estonya, Litvanya ve Letonya, Rusya'nın yargılanması için özel mahkeme kurulmasını istedi

17.10.2022 15:06
Estonya, Litvanya ve Letonya, Rusya'nın yargılanması için özel mahkeme kurulmasını istedi

Estonya, Litvanya ve Letonya, Avrupa Birliğine (AB) uluslararası ortaklarla, Ukrayna'ya destek için özel mahkeme kurulması çağrısı yaptı.

Estonya, Litvanya ve Letonya, Avrupa Birliğine (AB) uluslararası ortaklarla, Ukrayna'ya destek için özel mahkeme kurulması çağrısı yaptı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan ortak bildiride, mahkemenin, Rusya'nın saldırılarını araştırması, mevcut yargı boşluğunu doldurması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hesap verebilirliğini sağlaması istendi.

Bildiride, "AB görüşmeleri öncesinde, Estonya, Litvanya, Letonya bakanları olarak, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak amacıyla destek yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ortak bildiride, herkesin savunmaya çalıştığı kurallara dayalı düzenin, en açık şekilde ihlal oluşturan fiillerin (soykırım, savaş suçu, saldırı suçu ve insanlığa karşı suçlar) cezasız kalması halinde var olamayacağının altı çizildi.

Ukrayna genelinde evlerin, okulların, oyun alanlarının yanı sıra, ülkenin altyapısının da son zamanlarda hedef alınması, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı sebepsiz yürütülen terör kampanyasının son kısmı olduğu belirtilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarına karşı AB'nin harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.

Materyallerin toplanmasının, işlenen savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçların sorumlularının belirlenmesinde ve cezalandırılmasında önemli rol oynadığı vurgulanan bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yürüttüğü soruşturmaların desteklenmeye devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Bildiride, "Şu anda Rusya'nın üst düzey askeri yetkililerini Ukrayna'ya karşı işlediği savaş suçundan sorumlu tutacak herhangi uluslararası ceza mahkemesi yok. Ukrayna'ya karşı işlenen savaş suçunun cezalandırılması için özel bir mahkeme kurulmalıdır." görüşü paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Litvanya, Ukrayna, Estonya, Letonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya, Litvanya ve Letonya, Rusya'nın yargılanması için özel mahkeme kurulmasını istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: Estonya, Litvanya ve Letonya, Rusya'nın yargılanması için özel mahkeme kurulmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement