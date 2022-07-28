Reinsalu, Ruki Vverh üyelerinin ülkeye girişinin yasaklanması yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın "tek doğru karar" olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Rusya 'nın Ukrayna 'ya saldırıların sürmesinin "haksızca" olduğunu belirten Reinsalu, Rusya'yı destekleyen grupların konser vermesine müsaade edilmesinin de "haksızca" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Estonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Estonya, Rus pop müzik grubu Ruki Vverh üyelerinin ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

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