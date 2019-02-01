Estonya Merkez Bankası'ndan "Kara Para Aklama" Uyarısı

– Estonya Merkez Bankası, dünya genelinde Estonya vatandaşı olmayan kişilerin Estonya bankacılık hizmetlerine erişmesine olanak sağlayan "dijital vatandaşlık (e-Residency)" programının kara para aklama riski oluşturabileceği uyarısını yaptı.

– Estonya Merkez Bankası, dünya genelinde Estonya vatandaşı olmayan kişilerin Estonya bankacılık hizmetlerine erişmesine olanak sağlayan "dijital vatandaşlık (e-Residency)" programının kara para aklama riski oluşturabileceği uyarısını yaptı.



Estonya'da söz konusu "dijital vatandaşlık" programı özellikle kripto para birimleri şirketlerinin dikkatini çekerken, şu ana kadar 600 kripto para şirketinin programa kayıt yaptırdığı belirtildi. Estonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Madis Muller, programın kara para aklama eylemlerini arttırabileceğine dikkat çekti:



"Kripto para birimleri operatörlerinde kara para aklama riski var. Söz konusu kripto para şirketleri için her şeyi daha da kolaylaştırmış oldu. Kripto para şirketleri, Estonya ile bağlantıları sebebiyle itibar kazanırken, biz itibarımızı riske atıyoruz."



Kara para aklama eylemleri risklerine karşılık olarak Estonya meclis üyeleri, polisin kripto para birimleri şirketlerini soruşturmalarına ve gerektiğinde lisanslarını feshetmelerine karar verdi. Söz konusu önleme ek olarak ayrıca, kripto para şirketlerinin "dijital vatandaşlık" programına katılmadan önce ülkede iş varlığı oluşturmaları talep edilecek.



Muller, çoğu kripto para şirketinin söz konusu gereklilikleri karşılayamayacağını düşündüğünü belirtirken, "Çoğu şirketin bu kurallara uymayacağını ve lisanslarını kaybedeceklerini düşünüyorum" dedi. - İstanbul

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