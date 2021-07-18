Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera

Toyota Gazoo'dan Sebastien Ogier , 148 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 111 puanla takım arkadaşı Büyük Britanyalı Elfyn Evans ve 96 puanla Thierry Neuville izledi.

Hyundai Shell Mobis takımından İrlandalı Craig Breen, liderin 59,9 saniye gerisinde ikinciliği, aynı takımdan Belçikalı Thierry Neuville de 1 dakika 12,4 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

WRC'nin 24 etaptan oluşan toplam 314,16 kilometrelik yarışı, 2 saat 51 dakika 29.1 saniyede tamamlayan 20 yaşındaki Rovanpera, organizasyon tarihinin en genç etap kazanan pilotu oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Estonya 'da düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

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