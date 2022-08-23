Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor

Estonya, Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının ülkede saklandığına yönelik iddiaları reddetti. Newsweek'in haberine göre, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Dugina'nın ölümüyle Estonya'nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimlerini provokasyon olarak nitelendirdi.

"RUSYA'NIN PROVOKASYONU"

Reinsalu, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) iddialarını, Rusya'nın provokasyonlarından bir yenisi olduğunu vurgulayarak konuya dair söylenecek başka bir şeyleri olmadığını kaydetti. FSB, Dugin'in kızının Ukrayna vatandaşı bir kadın tarafından öldürüldüğünü açıklamış ve kadının Rusya'daki bazı görüntülerini paylaşmıştı.

UKRAYNA'YI SUÇLADILAR

Rus istihbaratı FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı." ifadelerine yer vermişti.

GİRİŞ ÇIKIŞLARDA PLAKA DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken bu kişinin Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.