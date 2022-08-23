Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor

23.08.2022 15:50

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı Natalya Vovk'un Estonya'da saklandığı iddia edildi. Estonya'dan bu iddialarla ilgili jet bir açıklama geldi. Açıklamada, suikast zanlısının ülkede saklanmadığı belirtildi.

Estonya, Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının ülkede saklandığına yönelik iddiaları reddetti. Newsweek'in haberine göre, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Dugina'nın ölümüyle Estonya'nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimlerini provokasyon olarak nitelendirdi.

"RUSYA'NIN PROVOKASYONU"

Reinsalu, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) iddialarını, Rusya'nın provokasyonlarından bir yenisi olduğunu vurgulayarak konuya dair söylenecek başka bir şeyleri olmadığını kaydetti. FSB, Dugin'in kızının Ukrayna vatandaşı bir kadın tarafından öldürüldüğünü açıklamış ve kadının Rusya'daki bazı görüntülerini paylaşmıştı.

UKRAYNA'YI SUÇLADILAR

Rus istihbaratı FSB, Dugina cinayetinin detaylarına ilişkin açıklamasında, "Suçun Ukrayna özel servislerince hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı apartmanda daire kiraladı." ifadelerine yer vermişti.

GİRİŞ ÇIKIŞLARDA PLAKA DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Vovk'un saldırıdan sonra kızıyla Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtığı kaydedilirken bu kişinin Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandığı aktarılmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
Rus istihbaratı Dugin'in kızının katilinin sınır kontrolünden geçiş anlarını paylaştı Rus istihbaratı Dugin'in kızının katilinin sınır kontrolünden geçiş anlarını paylaştı Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı
Kaynak: AA

Aleksandr Dugin, Siyaset, Estonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement