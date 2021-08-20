Estonya sadece 30 Afgan mülteci kabul edecek - Son Dakika

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Batılı ülkelerin Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen ve kendileriyle iş birliği yapan Afganların tahliyesine devam ederken, Estonya'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sadece 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini duyurdu.

Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan Afganları ülkeye getireceklerini ifade eden Başbakan Kallas, 20'sinin direkt Estonya ile iş birliği yapan, 10'unun ise AB ve NATO'yla iş birliğinde bulunanlar olduğunu belirtti. Kallas, "Afganistan'da durum halen gergin. ABD'nin tahliye operasyonunu sonlandıracağı 31 Ağustos tarihinden sonra insanları güvenli bir şekilde tahliye etmek artık mümkün olmayabilir. Bu nedenle tüm ülkeler hızlıca harekete geçmeli" şeklinde konuştu.

Kallas, ülkesinin Afganistan'daki Mondo MTÜ isimli sivil toplum örgütündeki ebelik eğitmenleri, kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi yararına çalışan kadın aktivistleri kabul etme eğiliminde olduğunu dile getirdi. Kallas, "Estonya'nın Afganistan'daki yardım programlarına katılan ve Afgan kadınları ve gençleri için daha iyi kalkınma fırsatları sunanlara yardım etmeye odaklanacağız" dedi.

Bazı ülkelerin binlerce Afgan mülteciyi kabul edeceklerini açıklamasının ardından Estonya yönetiminin sadece 30 Afgan'ı alacağını açıklaması, sosyal medyada alay konusu olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Estonya'ya tepki gösterdi. - TALLİNN