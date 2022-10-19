Estonya Savunma Bakanı: "Ukrayna verdiğimiz yardım savunma bütçemizin üçte birine ulaştı" - Son Dakika
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Estonya Savunma Bakanı: "Ukrayna verdiğimiz yardım savunma bütçemizin üçte birine ulaştı"

19.10.2022 03:02
Estonya Savunma Bakanı: "Ukrayna verdiğimiz yardım savunma bütçemizin üçte birine ulaştı"

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ülkesinin savunma bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya destek olarak verdiklerini ifade ederek, savaşa sadece Ukrayna-Rusya savaşı olarak değil özgür ve kurallara dünyanın Rusya ile savaşı olarak tanımladıklarını söyledi.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ülkesinin savunma bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya destek olarak verdiklerini ifade ederek, savaşa sadece Ukrayna- Rusya savaşı olarak değil özgür ve kurallara dünyanın Rusya ile savaşı olarak tanımladıklarını söyledi.

Estonya Savunma Bakanı Pevkur, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldikten sonra, Dışişleri ve Pentagon muhabirlerinden oluşan bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Estonya'daki askeri varlığı artacak

Savunma Bakanı Austin ile görüşmeleri üzerine konuşan Pevkur, "ABD'nin önümüzdeki yıllarda Estonya'daki varlığı artacak. ABD her zaman Estonya dahil NATO'nun korunmasına bağlı. Ayrıca İngiltere ile Estonya'da bir tümen karargahı kurmayı içeren NATO planını bekliyoruz. İngiltere Estonya'ya bir Tugay konuşlandıracak ve Rusya'ya NATO'nun orada olduğunu ve her birimizin topraklarını koruyacağına dair mesaj vermek üzere ne tür kabiliyetler konuşlandıracağımıza bakacağız." dedi.

Austin ile iki ülke arasında bilgi paylaşımının artırılmasını da konuştuklarını anlatan Estonyalı bakan Ukrayna'daki durumu görüştüklerini ve Ukrayna ordusunun iyi işler çıkarmaya devam ettiğini ancak ülkenin halen yüzde 20'sinin Rusya'nın elinde olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Suriye operasyonlarını yöneten General Sergey Surovikin'in Ukrayna'da Rus birliklerinin komutasına getirildiğini hatırlatan Pevkur, kamikaze drone sistemleri ile sivil hedeflerin vurulmasını Surovikin'e bağladı.

Pevkur, "Bu kişinin herhangi bir ahlakı yok, sivil insanları vurma konusunda problemi yok. Tam da bu nedenle şimdi tüm batılı ülkelerin Ukrayna'ya ek yardım sağlamak için stoklarına bakması gerekir." dedi.

Estonya savunma bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya yardım olarak verdi

ABD'de Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını sorguladığına ilişkin sorulara yanıt veren Estonyalı bakan şu ifadeleri kullandı:

"Benim herkese mesajım, Estonya'nın Ukraya'ya verdiği yardım gayrisafi milli hasılamızın yüzde birine, savunma bütçemizin üçte birine ulaştı. Şunu biliyoruz ki imha edilmiş her Rus tankı bizim sınırımıza yakın tanklardan birinin eskilmiş olduğunu biliyoruz. İkinci bir mesajım da bu savaş Rusya Ukrayna savaşı değil, bu savaş özgür ve kurallara dayalı dünya ile Rusya arasındadır." dedi.

Rusya 2 ile 4 yıl arasında savaş öncesi askeri gücüne kavuşur

Rusya'nın ne kadar sürede savaş öncesindeki gücüne tekrar kavuşacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Pevkur, Rusya'nın savaştan sonra ordusunu toplamasının uzun sürmeyeceğini dile getirdi.

Pevkur, "Farklı müttefikler farklı fikirlere sahip ancak Rusya'nın mevcut kapasitesini toparlamasının 2 ile 4 yıl alacağı konusunda ortak kanı var." diye konuştu.

Rusya'nın halen Baltık ülkelerinden herhangi birine saldırmak için elinde önemli bir ateş gücü bulunduğunu anlatan Perkur, Rusya'nın Latviya, Estonya ve Polonya gibi ülkelere artık saldırmayacağını söylenemeyeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Estonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Estonya Savunma Bakanı: "Ukrayna verdiğimiz yardım savunma bütçemizin üçte birine ulaştı" - Son Dakika
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