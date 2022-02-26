Estonya ve Çekya hava sahasını Rusya'ya kapatıyor - Son Dakika

Estonya ve Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, bir sözcüsü aracılığıyla kamu yayıncısı ERR'ye yaptığı açıklamada, Estonya'nın tüm Rus hava yollarının ülkenin hava sahasını kullanmasını yasaklayacağını açıkladı.

Baltık ülkelerindeki meslektaşlarına çağrıda bulunan Aas, Avrupa hava sahasının Rusya'ya kapatılmasını istedi.

Aas, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Avrupa birlik ve kararlı olmalı." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Estonya'da birçok büyük süpermarket, Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki olarak raflarından Rus ürünlerini kaldırıyor.

Ülkedeki bazı marketlerde, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısına dahlinden dolayı Belarus'a ait ürünlerin satışı yasaklandı.

Merkezi Litvanya'da bulunan bir firma da Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki marketlerinde Rusya ve Belarus'a ait tüm gıda ve tüketim malzemelerini raflardan kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Çekya da hava sahasını kapattı

Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere dahil olduklarını duyurdu.

Kupka, tüm Rus hava taşıyıcılarının Çekya'ya ait bölgeyi kullanmasına son verdiklerini açıkladı.

Daha önce Polonya ve Moldova hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmıştı. İngiltere ise Rus özel jetlerine hava sahasını kapatmıştı.